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لا تزال أصداء قمة شينزن الثلاثية التي جمعت وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين تتردد في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط حديث متواصل عمّا خرجت به من "إعلان نحو السلام" وتفاهمات ركّزت على خفض المخاطر النووية، وضمان استقرار إمدادات الطاقة، وإصلاح ، لكن الأهم وما لم يتم التركيز عليه بشكل كبير، هو المكاسب الاستراتيجية التي حققها بصفته الرابح الأكبر سياسياً ورمزياً، من دون أن يضطر لتقديم أي تنازل حقيقي على الأرض. فبعد سنوات من المحاولات الغربية لعزله دبلوماسياً، ظهر بوتين في الصفوف الأمامية يتوسط الرئيسين الأميركي والصيني في مشهد لخّص عودته كقطب دولي لا يمكن تجاوزه بينما تراجع الحلفاء الغربيون إلى الهامش، والأهم أنه تفاوض من موقع قوة من دون أن يقدم أي بوقف إطلاق النار أو هدنة في ، متمسكاً بشروطه ومكاسبه الميدانية ليحصل بذلك على الشرعية الدبلوماسية مجاناً. ولم تتوقف مكاسبه عند هذا الحد، بل نجح في تحدي المحكمة الجنائية الدولية بدعم أميركي-صيني عبر انتزاع بند مشترك يهاجم تجاوزاتها ويؤكد حصانة الرؤساء، موجهاً ضربة معنوية لمذكرة اعتقاله تُوّجت بدعوته رسمياً من الرئيس لحضور قمة العشرين في ميامي الشهر المقبل.إن جلوس الثلاثة الكبار لرسم ملامح المرحلة المقبلة بمعزل عن أوروبا وحلف الناتو كرّس عملياً الرؤية الروسية القائمة على إنهاء التفرد وإعادة تقاسم النفوذ الدولي، ليُحوّل بوتين قمة شينزن من منصة للضغط عليه إلى منصة لإعلان انتصاره الدبلوماسي، مؤكداً أن مفاتيح الحل والحرب في الملفات الكبرى لا تزال تمر عبر موسكو.