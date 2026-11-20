قال الرئيس الأميركي ، خلال مؤتمر صحافي في ، الجمعة، إن ترغب في التوصل إلى اتفاق مع ، لكنه شدد على أن الشروط التي تطرحها طهران لا تزال غير مقبولة بالنسبة إليه.

وأضاف : "نريد اتفاقاً حقيقياً وليس مزيفاً مع إيران"، مؤكداً أن الجانب يسعى إلى إبرام اتفاق، دون الكشف عن تفاصيل الشروط محل الخلاف أو الإشارة إلى تقدم محدد في المفاوضات.

كما علّق ترامب على التقارير التي تحدثت عن احتمال سعي إيران إلى تنفيذ هجوم باستخدام "قنبلة قذرة" في الولايات المتحدة، قائلًا إن ستكشف الأمر إذا كان هناك مثل هذا التهديد، مضيفًا: "لن نسمح بذلك".

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أعلن ترامب أنه اتفق مع نظيره الصيني شي جين بينغ على وضع ضوابط مشتركة لهذه التكنولوجيا، مشدداً على أن الولايات المتحدة لا تزال في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال، وأن إدارته متمسكة بالحفاظ على هذا التفوق.

ترامب: بوتين يريد إنهاء الحرب

وفي الملف الأوكراني، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أبلغه برغبته في إنهاء الحرب مع أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية تنهي النزاع.

وقال ترامب، خلال مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض، إن بوتين لا يعارض اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لحل النزاع، لكنه أشار إلى أن الخلافات الشخصية الحادة بين الرئيسين الروسي والأوكراني تمثل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن "الكراهية بين بوتين وزيلينسكي كبيرة للغاية"، معتبراً أن هذا العداء الشديد يجعل مهمة التوصل إلى تسوية سياسية أكثر صعوبة.

ولم يكشف الرئيس الأميركي عن تفاصيل مقترحات جديدة لإنهاء الحرب أو عن موعد محتمل لاستئناف المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف.

وفي سياق متصل بالأمن ، شدد ترامب على ضرورة ضمان أمن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وحماية الكابلات البحرية التي تمثل جزءاً أساسياً من البنية التحتية للاتصالات الدولية.

وقال إن واشنطن تريد ضمان أمن الحلف وحماية هذه الكابلات، دون أن يوضح في التصريحات المنقولة عنه طبيعة الإجراءات الجديدة التي قد تتخذها الولايات المتحدة أو حلفاؤها في هذا المجال.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه الحرب وأمن البنية التحتية الحيوية ملفات النقاش بين الولايات المتحدة وحلفائها .

وعن نتائج جولته الآسيوية، أكد ترامب أن الولايات المتحدة أبرمت "اتفاقيات تجارية عظيمة"، فيما أعلن البيت الأبيض أن الجولة أسفرت عن صفقات تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار، إلى جانب تفاهمات تجارية مع عدد من الدول الآسيوية.

وأشار الرئيس الأميركي إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، لكنه انتقد في المقابل ارتفاع أسعار الفائدة، معتبراً أن رفعها رغم ما وصفه بالأرقام الاقتصادية الجيدة أمر مؤسف. وقال إن الولايات المتحدة ينبغي أن تتمتع بأدنى أسعار فائدة في العالم.

كما هدد بفرض ضرائب باهظة على الشركات الأميركية التي تبني مراكز بيانات خارج البلاد، في إطار مساعيه لإبقاء الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة.

وفي الشأن الداخلي، اعتبر ترامب أن غير راضين عما جرى في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، دون أن يقدم في التصريحات المنقولة تفاصيل إضافية بشأن أسباب هذا التقييم.