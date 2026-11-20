أعلنت الدنمارك، يوم الجمعة، عزمها طرد الروسي من أراضيها، على خلفية الاشتباه بتورط في التخطيط لمحاولة اغتيال مغني راب أوكراني على الأراضي الدنماركية.



وقال الدنماركي ، خلال ، إن بلاده استدعت إلى وأبلغته قرار الحكومة طرد الملحق العسكري خلال مهلة أقصاها سبعة أيام، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأشار راسموسن إلى أن كوبنهاغن تدرس أيضاً تعليق إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين .

وتعود القضية إلى 25 أيلول 2026، حين أوقفت الشرطة الدنماركية رجلين دنماركيين للاشتباه في تخطيطهما لاغتيال مغني الراب بتوجيه من الاستخبارات الروسية، وذلك قبل دقائق من موعد حفل كان مقرراً إقامته بالقرب من العاصمة كوبنهاغن.

وعثرت الشرطة داخل السيارة التي كان يستقلها المشتبه بهما على مسدسين محشوين وذخيرة وسكاكين، فيما ينفي الرجلان ارتكاب أي مخالفات.