أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أعلنت الدنمارك، يوم الجمعة، عزمها طرد الملحق العسكري الروسي من أراضيها، على خلفية الاشتباه بتورط موسكو في التخطيط لمحاولة اغتيال مغني راب أوكراني على الأراضي الدنماركية.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده استدعت السفير الروسي إلى وزارة الخارجية وأبلغته قرار الحكومة طرد الملحق العسكري خلال مهلة أقصاها سبعة أيام، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وأشار راسموسن إلى أن كوبنهاغن تدرس أيضاً تعليق إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس.
وتعود القضية إلى 25 أيلول 2026، حين أوقفت الشرطة الدنماركية رجلين دنماركيين للاشتباه في تخطيطهما لاغتيال مغني الراب بتوجيه من الاستخبارات الروسية، وذلك قبل دقائق من موعد حفل كان مقرراً إقامته بالقرب من العاصمة كوبنهاغن.
وعثرت الشرطة داخل السيارة التي كان يستقلها المشتبه بهما على مسدسين محشوين وذخيرة وسكاكين، فيما ينفي الرجلان ارتكاب أي مخالفات.