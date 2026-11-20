أعلن ، تخصيص مليار يورو إضافية لشراء معدات عسكرية لصالح ، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس إن الهجمات الروسية الأخيرة وانتهاك المجال الجوي البولندي تظهر أن أفعال "تروي قصة مختلفة تماماً" عن حديثها بشأن السلام.

وقالت كالاس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن قتلت خلال الساعات الـ24 الماضية مدنيين أوكرانيين، وألحقت أضراراً بسفارات في ، وانتهكت المجال الجوي البولندي.

وأضافت: "إذا كانت موسكو تريد السلام، فإن أفعالها تروي قصة مختلفة تماماً"، مشيرة إلى أنه يمكن لأوكرانيا الاعتماد على "لتعزيز موقفها في ساحة المعركة، وعلى طاولة المفاوضات".

وأقر مجلس الاتحاد قرارين يتيحان تخصيص مليار يورو من "صندوق السلام الأوروبي" لشراء معدات عسكرية فتاكة وغير فتاكة بصورة مشتركة لصالح القوات المسلحة . وتشمل المشتريات طائرات مسيّرة وأنظمة دفاع جوي وذخائر ومعدات حرب إلكترونية ورادارات ومتفجرات، على أن تُسلّم بحلول نهاية 2027.

وتأتي الحزمة ضمن اتفاق سياسي أوسع توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي في أيلول لجمع 6.6 مليار يورو لدعم أوكرانيا عبر صندوق السلام الأوروبي.

وسبق أن خصص الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2021، مليارات اليوروهات عبر الصندوق للمساعدات العسكرية والتدريب ودعم احتياجات كييف الدفاعية.

هجوم واسع على أوكرانيا

وجاء الإعلان الأوروبي بعد ساعات من هجوم روسي واسع على أوكرانيا ليل الخميس الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه شمل أكثر من 400 طائرة مسيّرة و110 صواريخ، بينها 27 صاروخاً باليستياً.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات أسفرت عن وفاة 8 أشخاص، واستهدفت منشآت للطاقة والنقل والبنية التحتية في مناطق عدة، بينها العاصمة كييف.

كما أصابت الضربات محيط بعثات دبلوماسية أوروبية، إذ تعرضت سفارتا هولندا والنمسا في كييف لأضرار، من دون تسجيل إصابات بين العاملين فيهما، ما دفع أمستردام إلى استدعاء السفير الروسي، فيما طالبت بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات.