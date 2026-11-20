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نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا مسؤولين قطريين كباراً في برلين، لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران.
وأضاف "أكسيوس" أن قطر تسعى منذ أسابيع إلى اتفاق يعيد العمل بوقف إطلاق النار ويتيح استئناف المفاوضات النووية ويحول دون العودة إلى الحرب.
وقال دبلوماسي للموقع إن وفداً فنياً إيرانياً زار الدوحة مطلع الأسبوع لمواصلة المحادثات.
وذكر "أكسيوس" أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحث سبل التوصل إلى حل دبلوماسي في باكستان وعُمان، والتقى المبعوث القطري في مسقط.
ونقل "أكسيوس" عن مصادر أن المفاوضات لم تحرز تقدماً ملموساً رغم كثافة اللقاءات والاتصالات.