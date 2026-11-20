نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا مسؤولين قطريين كباراً في برلين، لبحث الوساطة بين وطهران.

وأضاف "أكسيوس" أن قطر تسعى منذ أسابيع إلى اتفاق يعيد العمل بوقف إطلاق النار ويتيح استئناف المفاوضات النووية ويحول دون العودة إلى الحرب.

وقال للموقع إن وفداً فنياً إيرانياً زار مطلع الأسبوع لمواصلة المحادثات.

وذكر "أكسيوس" أن عباس عراقجي بحث سبل التوصل إلى حل دبلوماسي في باكستان وعُمان، والتقى المبعوث في مسقط.

ونقل "أكسيوس" عن مصادر أن المفاوضات لم تحرز تقدماً ملموساً رغم كثافة اللقاءات والاتصالات.