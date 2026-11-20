ردّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وصف الرئيس الأميركي نظيره الروسي بأنه "صديقه"، قائلاً إن بالنسبة إلى الأوكرانيين "قاتل"، في إشارة إلى الحرب الروسية المستمرة ضد بلاده منذ شباط 2022.

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وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة مع شبكة " إن"، عقب القمة التي جمعت وبوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في .



واعتبر أن وصف بوتين بالصديق لا يعكس موقف الأوكرانيين الذين يعانون من الحرب، مشددا على أن تواصل عملياتها العسكرية ضد .



وعبّر زيلينسكي عن رفضه التعامل مع بوتين باعتباره شريكاً طبيعياً في ظل استمرار الحرب، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي لبلاده.



