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ردّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "صديقه"، قائلاً إن بوتين بالنسبة إلى الأوكرانيين "قاتل"، في إشارة إلى الحرب الروسية المستمرة ضد بلاده منذ شباط 2022.
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وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، عقب القمة التي جمعت ترامب وبوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في الصين.
واعتبر أن وصف بوتين بالصديق لا يعكس موقف الأوكرانيين الذين يعانون من الحرب، مشددا على أن روسيا تواصل عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا.
وعبّر زيلينسكي عن رفضه التعامل مع بوتين باعتباره شريكاً طبيعياً في ظل استمرار الحرب، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي لبلاده.