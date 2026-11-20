حذر مشرعون من الحزبين والجمهوري من أن الكونغرس الأمريكي قد يتجه نحو إغلاق حكومي قبل عيد الميلاد، مع تهديد الانقسامات بشأن الحرب على وطلب الرئيس تخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الدفاع (البنتاغون) بعرقلة أي اتفاق تمويل.

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ولم يتبق للمشرعين سوى ثلاثة أسابيع فقط للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار عمل الوكالات الاتحادية بعد 11 كانون الأول، وهو الموعد الذي ينتهي فيه التمويل الحالي، بحسب " ".



ومع اقتراب عطلة "عيد الشكر" التي تستمر أسبوعا، لا تزال الفجوة واسعة بين الحزبين، خاصة في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعد، إذ يتطلب إقرار حزمة تمويل الحصول على 60 صوتا.



ويسعى الجمهوريون والديمقراطيون إلى التوصل لاتفاق بشأن إجراء مؤقت لتمويل العمليات الحكومية حتى مطلع العام المقبل حين يسيطر على مجلسي الشيوخ والنواب بعد فوزهم الساحق في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني.



ويأمل الحزبان أيضا في إقرار بعض مشروعات قوانين الإنفاق التي تغطي العام بأكمله خلال الحالية للكونغرس المنتهية ولايته، لتمويل قطاعات من الحكومة حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 أيلول.



لكن كل حزب يواجه مشكلته الخاصة بشأن الخطوة التالية؛ فالجمهوريون مترددون في اتباع النهج الحزبي الذي طالب به بشأن تمويل الدفاع، في ظل خلافات بشأن ما ينبغي أن يتضمنه مشروع القانون. أما الديمقراطيون، فهم منقسمون بشأن ما إذا كان تقييد تمويل الحرب على إيران يستحق المخاطرة بإغلاق الحكومة.

