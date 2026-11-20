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أعلنت الدنمارك منح الملحق العسكري الروسي مهلة سبعة أيام لمغادرة أراضيها، على خلفية اتهامات لموسكو بالوقوف وراء مخطط لاغتيال مغني راب أوكراني، فيما توعدت روسيا بالرد على القرار.
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "تاس"، إن موسكو ستتخذ "الإجراءات المناسبة" رداً على إعلان الملحق العسكري شخصاً غير مرغوب فيه، معتبرة أن حجم التضليل الذي استندت إليه كوبنهاغن لتبرير قرارها "مذهل".
وكان وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن قد أعلن استدعاء السفير الروسي لدى كوبنهاغن فلاديمير باربين، وإبلاغه بقرار طرد الملحق العسكري خلال مهلة أقصاها سبعة أيام، وفق قناة "TV2" الدنماركية.
ويأتي القرار بعدما اتهم جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي (PET) أجهزة الاستخبارات الروسية بالتخطيط لاغتيال مغني الراب الأوكراني الأميركي المعروف باسم "Kyivstoner"، خلال حفل كان مقرراً إحياؤه قرب كوبنهاغن في 25 أيلول الماضي.