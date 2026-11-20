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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن هناك تقارير تتحدث عن احتمال عمل إيران على صنع "قنبلة قذرة" في واشنطن، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتحقق من الأمر، وستمنع تنفيذ أي مخطط من هذا النوع إذا ثبتت صحته.
وأضاف ترامب أن واشنطن "ستعرف" ما إذا كانت إيران تمضي بالفعل في مثل هذا المخطط، وستعمل على الحيلولة من دون تنفيذه.
وكانت شبكة CNN أفادت، في 17 تشرين الثاني، نقلاً عن 7 مسؤولين أميركيين، بأن معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إيران تطور خططاً محتملة لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب في واشنطن باستخدام "قنبلة قذرة" أو سلاح كيميائي.