أكد الرئيس الأميركي ، أن هناك تقارير تتحدث عن احتمال عمل على صنع "قنبلة قذرة" في ، مؤكداً أن ستتحقق من الأمر، وستمنع تنفيذ أي مخطط من هذا النوع إذا ثبتت صحته.

وأضاف أن واشنطن "ستعرف" ما إذا كانت إيران تمضي بالفعل في مثل هذا المخطط، وستعمل على الحيلولة من دون تنفيذه.

وكانت شبكة CNN أفادت، في 17 تشرين الثاني، نقلاً عن 7 مسؤولين أميركيين، بأن معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إيران تطور خططاً محتملة لاستهداف مسؤولين كبار في في واشنطن باستخدام "قنبلة قذرة" أو سلاح كيميائي.