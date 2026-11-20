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أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "شنّ غارة جوية استهدفت عدداً من عناصر الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء اجتماع لهم في وسط قطاع غزة، متهماً إياهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد قواته ومواطنين إسرائيليين".
وقال الجيش، في بيان، عبر "أكس"، "إن من بين المستهدفين عناصر من قوات النخبة التابعة للحركة، وآخرين شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول 2023".
وأضاف أن "العناصر المستهدفة عملت، خلال الحرب ولا سيما في الفترة الأخيرة، على التخطيط لهجمات وإعادة بناء القدرات العسكرية للحركة، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأشار البيان إلى أن "الغارة نُفذت من الجو بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد، مؤكداً اتخاذ إجراءات للحد من مخاطر إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة والاستعانة بعمليات رصد جوي".
#عاجل | خلال اجتماعهم للدفع بمخططات إرهابية: جيش الدفاع يهاجم عددًا من إرهابيي حماس وسط قطاع غزة
🔻 هاجم جيش الدفاع قبل قليل عددًا من الإرهابيين من الجناح العسكري لمنظمة حماس الإرهابية، أثناء اجتماعهم للدفع بمخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع وسط قطاع غزة.
🔻 ومن بين الإرهابيين الذين تم استهدافهم مخربون من قوات النخبة وإرهابيون شاركوا في اقتحام الأراضي الإسرائيلية خلال مجزرة السابع من أكتوبر.
🔻 طوال الحرب، ولا سيما في الآونة الأخيرة، عمل هؤلاء الإرهابيون على الدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل، كما عملوا على إعادة بناء قدرات منظمة حماس الإرهابية، في انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار.
🔻 وقد تم استهداف الإرهابيين من الجو بهدف إزالة التهديد الذي شكّلوه.
قبل تنفيذ الغارة، اتُّخذت إجراءات للحد من احتمالية إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة والاستعانة بعمليات رصد جوي.
🔻 سيوافي جيش الدفاع بمستجدات حول نتائج الغارة لاحقًا.— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) November 20, 2026
#عاجل | خلال اجتماعهم للدفع بمخططات إرهابية: جيش الدفاع يهاجم عددًا من إرهابيي حماس وسط قطاع غزة
🔻 هاجم جيش الدفاع قبل قليل عددًا من الإرهابيين من الجناح العسكري لمنظمة حماس الإرهابية، أثناء اجتماعهم للدفع بمخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع وسط قطاع غزة.
🔻 ومن بين الإرهابيين الذين تم استهدافهم مخربون من قوات النخبة وإرهابيون شاركوا في اقتحام الأراضي الإسرائيلية خلال مجزرة السابع من أكتوبر.
🔻 طوال الحرب، ولا سيما في الآونة الأخيرة، عمل هؤلاء الإرهابيون على الدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل، كما عملوا على إعادة بناء قدرات منظمة حماس الإرهابية، في انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار.
🔻 وقد تم استهداف الإرهابيين من الجو بهدف إزالة التهديد الذي شكّلوه.
قبل تنفيذ الغارة، اتُّخذت إجراءات للحد من احتمالية إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة والاستعانة بعمليات رصد جوي.
🔻 سيوافي جيش الدفاع بمستجدات حول نتائج الغارة لاحقًا.