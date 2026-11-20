أعلن الجيش ، أنه "شنّ غارة جوية استهدفت عدداً من عناصر الجناح العسكري لحركة ، أثناء اجتماع لهم في ، متهماً إياهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد قواته ومواطنين إسرائيليين".

وقال الجيش، في بيان، عبر "أكس"، "إن من بين المستهدفين عناصر من قوات النخبة التابعة للحركة، وآخرين شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول 2023".

وأضاف أن "العناصر المستهدفة عملت، خلال الحرب ولا سيما في الفترة الأخيرة، على التخطيط لهجمات وإعادة العسكرية للحركة، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأشار البيان إلى أن "الغارة نُفذت من الجو بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد، مؤكداً اتخاذ إجراءات للحد من مخاطر إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة والاستعانة بعمليات رصد جوي".