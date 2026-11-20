Advertisement

توقع القائد السابق لسلاح البحرية ، إليعازر تشيني ماروم، أن تشن وإسرائيل هجوماً عسكرياً مشتركاً على خلال الأسبوعين المقبلين، معتبراً أن الظروف الحالية ترجّح هذا السيناريو.وقال ماروم، في مقابلة مع إذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية، الجمعة، إنه يرجّح تنفيذ عملية عسكرية مشتركة، مستبعداً أن تتحرك أو تل أبيب بشكل منفرد. لكنه حذّر من أن أي هجوم محتمل لن يكون حاسماً بضربة واحدة، وقد يتطلب سلسلة من العمليات العسكرية الممتدة.وأوضح أن الإدارة الأميركية تدرس ثلاثة خيارات للتعامل مع طهران، أولها شن هجمات تستهدف ما تبقى من برنامجها وقدراتها الصاروخية ومؤسساتها العسكرية والأمنية، والثاني تشديد والضغوط الاقتصادية، ولا سيما على صادرات النفط والموانئ، فيما يقوم الثالث على تنفيذ ضربات متكررة لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية والنووية.وأشار ماروم إلى أن أي حملة عسكرية جديدة قد تكون أوسع نطاقاً من العمليات السابقة، بحيث تشمل أهدافاً تابعة للحرس الثوري وقوات الباسيج، إلى جانب منشآت الطاقة والجسور والبنى التحتية الحيوية والقيادات .واستبعد في المقابل إرسال قوات برية إلى إيران أو استخدام أسلحة نووية تكتيكية، مرجحاً أن تستمر العمليات العسكرية لفترة تتجاوز ثلاثة أيام، مع مشاركة في الجهدين العسكري والاستخباراتي.وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير عن مساعٍ إسرائيلية لإقناع واشنطن باستئناف العمليات ضد طهران، إذ أفادت وكالة "رويترز"، في 18 تشرين الثاني، بأن رئيس الموساد رومان غوفمان بحث مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي إمكانية تنفيذ ضربات مشتركة ضد إيران.ورغم هذه التوقعات، لم تعلن الولايات المتحدة أو إسرائيل رسمياً اتخاذ قرار بشن هجوم جديد على إيران أو تحديد موعد له.