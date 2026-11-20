أعادت تصريحات الرئيس الأميركي بشأن تقارير عن احتمال سعي إلى تطوير "قنبلة قذرة" الاهتمام بهذا السلاح، الذي يعتمد على متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة، ويختلف عن القنابل النووية من حيث طريقة عمله وحجم تأثيره التدميري.

وقال ، الجمعة، إن ستتحقق من صحة هذه المعلومات التي وصفها بأنها "شائعة"، مشددا على أن ستمنع من تنفيذ هذا المخطط في حال ثبوت صحته.

ورغم عدم تأكيد هذه التقارير، أعادت التصريحات طرح تساؤلات بشأن طبيعة هذا السلاح، ومخاطره، والفارق بينه وبين القنبلة النووية.

ما "القنبلة القذرة"؟

تعرّف منها الأميركية "القنبلة القذرة" بأنها جهاز لنشر المواد المشعة، يستخدم متفجرات تقليدية لتوزيع هذه المواد في محيط الانفجار، ما قد يؤدي إلى تلوث إشعاعي في المنطقة المستهدفة.

كيف تختلف عن القنبلة النووية؟

على عكس القنبلة الذرية التي تطلق طاقة هائلة نتيجة انشطار الذرات، تعتمد "القنبلة القذرة" على انفجار تقليدي لتفريق المواد المشعة، من دون حدوث تفاعل نووي.

وبالتالي، لا تمتلك هذه القنبلة القوة التدميرية التي تتمتع بها الأسلحة النووية، إذ تشير هيئة التنظيم الأميركية إلى أن الانفجار التقليدي يشكل، في معظم الحالات، الخطر الفوري الأكبر مقارنة بالتعرض للإشعاع.

ومع ذلك، فإن التعرض لمستويات مرتفعة من الإشعاع قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان على المدى . كما أن استنشاق الغبار والدخان المحملين بمواد مشعة قد يشكل خطرا صحيا، حتى بالنسبة إلى أشخاص يوجدون خارج موقع الانفجار المباشر.

لماذا تثير مخاوف واسعة؟

لا تقتصر تداعيات استخدام هذا السلاح على الأضرار الجسدية والتلوث الإشعاعي، بل تمتد إلى إثارة الخوف والهلع بين السكان، وفق إدارة السلامة والصحة المهنية الأميركية.

وتكمن إحدى أبرز الصعوبات في أن الإشعاع لا يمكن رؤيته أو شمه أو تذوقه، ما يجعل تحديد المناطق الملوثة وقياس مستويات الخطر أمرا يتطلب أجهزة متخصصة.

وتستخدم فرق الطوارئ معدات للكشف عن الإشعاع وتحديد مدى انتشاره، قبل توجيه السكان بشأن إجراءات الاحتماء والفحوص اللازمة وسلامة المياه والغذاء.

وفي حال وقوع هجوم من هذا النوع، توصي مراكز السيطرة على الأمراض بالاحتماء داخل مبنى سليم، والالتزام بتعليمات السلطات المختصة، تجنبا للتعرض للغبار والمواد المشعة.