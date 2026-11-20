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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين عملوا "أمناء نفط"، يتولون تحصيل أموال ناتجة عن مبيعات نفطية دولية غير مشروعة وتوريدها إلى الحكومة الإيرانية، وذلك بهدف الالتفاف على عقوبات سابقة وحصار بحري تفرضه الولايات المتحدة.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن "أمناء النفط" احتفظوا في كثير من الحالات بإيرادات النفط لتحقيق مكاسب شخصية.
وأوضحت الوزارة أن من بين المشمولين بالعقوبات محمد جواد باوند، وهو ضابط سابق في مخابرات الحرس الثوري الإيراني، وماجد تاج، شقيق مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.