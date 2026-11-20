أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين عملوا "أمناء نفط"، يتولون تحصيل أموال ناتجة عن مبيعات نفطية ⁠دولية غير مشروعة وتوريدها إلى الحكومة ، وذلك بهدف الالتفاف على عقوبات سابقة وحصار بحري تفرضه .

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن "أمناء ‌ " ⁠احتفظوا في كثير من الحالات بإيرادات النفط لتحقيق مكاسب شخصية.

وأوضحت الوزارة أن من ⁠بين المشمولين بالعقوبات محمد جواد باوند، وهو ضابط سابق ⁠في مخابرات ، وماجد تاج، ⁠شقيق مهدي تاج، .