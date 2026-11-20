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وبعد أشهر على تنفيذ العملية، كشفت شهادات الطيارين المشاركين تفاصيل جديدة عن المهمة، بدءاً من التعديلات التي طرأت على الخطة قبل ساعات من الإقلاع، مروراً بالمناورة التي هدفت إلى إخفاء الوجهة الحقيقية للقاذفات، وصولاً إلى لحظة اكتشاف اثنين من الطيارين أنهما يحلقان فوق طهران.وفي تحقيق نشرته مجلة القوات الجوية والفضائية الأميركية، استناداً إلى شهادات عدد من المشاركين، كُشف جانب من التحضيرات العسكرية والتقنية التي سبقت الهجوم، والظروف التي رافقت الرحلة الطويلة وصولاً إلى إسقاط قنابل خارقة للتحصينات على منشأتي فوردو ونطنز.تعود بداية التخطيط لاستهداف منشأة فوردو إلى عام 2009، حين رصدت الاستخبارات الأميركية أعمال بناء داخل الجبال الواقعة جنوب غربي طهران.وعلى مدى السنوات اللاحقة، عمل الخبراء على جمع معلومات دقيقة عن المنشأة، بما في ذلك أنظمة التهوية والكهرباء، بهدف تحديد نقاط الضعف ووضع تصور لكيفية استهداف المواقع المدفونة في أعماق الجبل.وقامت الخطة على استخدام قنابل "مخترقة التحصينات الضخمة"، التي يبلغ وزن الواحدة منها نحو 30 ألف رطل، ولا يمكن حملها سوى بواسطة قاذفات "B-2" الشبحية.وكان التصور الأولي يقضي باستهداف فتحات التهوية في فوردو، لتوجيه تأثير الانفجارات نحو المنشآت المحصنة تحت الأرض.إلا أن المخططين اكتشفوا أن غطت فتحات التهوية بطبقة من الخرسانة، ما فرض إدخال تعديلات أساسية على ترتيب الضربات وآلية تنفيذها.واستمرت المراجعات حتى الساعات الأخيرة التي سبقت الإقلاع، إذ لم تحصل الخطة بصيغتها النهائية على الموافقة إلا قبل 16 ساعة من بدء المهمة، في وقت كان بعض الطيارين قد بدأوا الاستعداد للراحة قبل الرحلة الشاقة.لم يقتصر الإعداد للعملية على تحديد الأهداف وآلية قصفها، بل شمل أيضاً خطة تضليل لإخفاء المسار الحقيقي للطائرات الأميركية.ففي الوقت الذي أقلعت فيه قاذفات باتجاه الغرب، اتجهت القاذفات السبع المشاركة في المهمة شرقاً، عبر مسار سري شمل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وصولاً إلى .وأدت هذه التحركات إلى إثارة تكهنات بشأن الوجهة الفعلية للطائرات، فيما التزم المشاركون بسرية المهمة، حتى إن بعضهم لم يكشف تفاصيلها لأفراد عائلته.وقال أحد الطيارين إنه لم يخبر زوجته بالوجهة التي سيتوجه إليها.وضمت كل قاذفة طيارين اثنين، تناوبا على النوم خلال الرحلة، في فترات قصيرة تراوحت بين 30 و45 دقيقة، بينما تولت طائرات الدعم تزويد القاذفات بالوقود جواً لضمان استمرارها في التحليق.ولمواجهة الإرهاق، استعان بعض الطيارين بمنشطات طبية موصوفة، فيما اعتمد آخرون على القهوة ومشروبات الطاقة للبقاء مستيقظين.وشاركت نحو 125 طائرة في دعم العملية، بينها مقاتلات من طرازي "F-22" و"F-35"، وطائرات هجومية وأخرى مخصصة للتزود بالوقود جواً، وهو ما جعل تأمين الإمدادات خلال الرحلة الطويلة أحد العناصر الأساسية لنجاح المهمة.وفق توزيع المهام، خُصصت ست قاذفات "B-2" لضرب منشأة فوردو النووية، فيما تولت القاذفة السابعة استهداف منشأة نطنز.وجاء الهجوم عقب ضربات إسرائيلية طالت منظومات الدفاع الجوي ، الأمر الذي ساهم، بحسب شهادات الطيارين، في تقليل المخاوف الأميركية من قدرة الدفاعات الإيرانية على اعتراض القاذفات.وعند الساعة 02:10 فجراً بالتوقيت المحلي ، بدأت الضربات على فوردو.وتولت القاذفة الأولى استهداف الطبقة الخرسانية التي أغلقت فتحات التهوية، قبل أن تتبعها القاذفات الخمس الأخرى، التي ألقت قنابلها وفق تسلسل زمني جرى تحديده مسبقاً.وكانت دقة التوقيت عاملاً حاسماً في تنفيذ المهمة، إذ لم تتجاوز نافذة الخطأ، بحسب أحد الطيارين، نحو 15 ثانية في كل اتجاه.وبعد إتمام القصف، بدأت القاذفات رحلة العودة، وسط تحذيرات من احتمال وجود نشاط معادٍ في المنطقة. لكن التقييمات اللاحقة أظهرت أن إيران لم تطلق النار على قاذفات "B-2" المشاركة في الهجوم.ومن أبرز التفاصيل التي رواها الطيارون، لحظة اقتراب قاذفتين من منطقة الهدف، حين استرعت أضواء المدينة انتباه أحدهما، قبل أن يدرك أنهما أصبحا فوق العاصمة الإيرانية.وقال الطيار في تلك اللحظة: "يا إلهي، إنها طهران!"، قبل أن يضيف مع بدء تنفيذ المهمة: "نحن ننفذها.. الأمر أصبح واقعاً".وبعد دقائق، فُتحت أبواب مخزن القنابل في إحدى القاذفات، وأُطلقت قنبلتان باتجاه منشأة فوردو. ومع التخلص من حمولتها، أصبحت الطائرة أخف وزناً وأكثر قدرة على المناورة.وبحسب رواية التحقيق، فضّل أحد الطيارين مغادرة المنطقة فوراً، فيما طلب زميله الانتظار قليلاً لمتابعة نتائج الضربة.وبعد نحو 15 ثانية، ظهرت كرة لهب هائلة، ارتفعت إلى مستوى يعادل مبنى من عشرة طوابق، وأضاءت الجبال المحيطة بالمنشأة.وبالتوازي مع هجوم القاذفات، أطلقت غواصات أمريكية صواريخ "توماهوك" باتجاه منشأة أصفهان النووية.ووفق التحقيق، بلغ إجمالي القنابل الخارقة للتحصينات التي استُخدمت ضد الأهداف الإيرانية 14 قنبلة، بوزن إجمالي يناهز 190 طناً مترياً.على الرغم من حجم الهجوم، لا تزال التقديرات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني تخضع للتقييم، وسط عدم حسم حجم الخسائر بصورة نهائية.وتشير تقديرات لاحقة أوردها التحقيق إلى أن الضربات أدت إلى تدمير جزء كبير من قدرة تخصيب المواد النووية إلى مستويات عسكرية.وفي هذا الإطار، نقل التحقيق عن ديفيد أولبرايت، المفتش السابق عن الأسلحة لدى ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي، قوله إن برنامج أجهزة الطرد المركزي الإيراني لم يعد قائماً بالصورة التي كان عليها قبل الهجوم، وإن ما تبقى منه أصبح موزعاً على أجزاء متفرقة.