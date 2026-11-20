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انتقد مُجددا الرئيس الأميركي في عقب لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك في ، متذمرا من أن الكنديين باتوا أكثر جرأة في تعاملاتهم مع .وقال : "لسبب ما، يشعرون بمزيد من الجرأة. لا يمكننا أن نسمح لهم بأن يشعروا بذلك بعد الآن".وهدد ترامب مرارا بجعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين، وفرض رسوما جمركية تسببت في توتر العلاقات بين الحليفين القديمين. ورد كارني بتعزيز العلاقات مع والصين وشركاء خرين لتقليل اعتماد كندا على .وتابع ترامب، في بالبيت الأبيض، ان التعامل مع كندا كان "صعباً للغاية" على مدى 50 عاماً، وإنها "تستغل" الولايات المتحدة، مضيفاً أنه يعتقد أن "الوقت قد حان للتوقف".وأشار ترامب إلى ان كندا أصبحت تشعر بالحرج في تعاملاتها مع واشنطن، على الرغم من وصفه آخر لقاء له مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه "لطيف للغاية".وأعلن أن العجز التجاري الأميركي مع كندا يبلغ حوالي 80 مليار دولار، بينما تشير الأرقام الأميركية الرسمية لعام 2025 إلى أن عجز تجارة السلع سيبلغ 48 مليار دولار.وقال ترامب: "قلتُ، عندما ينخفض إلى الصفر، تعالوا لنبدأ الحوار".