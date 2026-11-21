يدفع مسؤولون متشددون في واشنطن
وإسرائيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب
نحو استئناف الضربات ضد إيران
، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من أن قواتهم قد تواجه أعباء تفوق طاقتها إذا استمر الجمود حتى العام الجديد، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وأبلغت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط
، مسؤولين أميركيين بأن الأعباء التي تتحملها القوات جراء استمرار الحشد العسكري إلى ما بعد نهاية ديسمبر قد تضعف جاهزيتها، بحسب 3 أشخاص مطلعين على الأمر، بينهم مسؤولون أميركيون.
كما ذكر أحد المطلعين على الأمر بأن "سنتكوم تبلغ الإدارة بأن الوقت ينفد، وأنها تستنزف الأموال والجاهزية"، بما في ذلك الجاهزية للتصدي لتهديدات أخرى حول العالم، في وقت يوشك فيه الانتشار العسكري الواسع في مواجهة إيران على
إكمال عام.
غير أن مسؤولاً عسكرياً أميركياً نفى هذا التوصيف، قائلاً إن "سنتكوم" لم تبلغ الإدارة بأن الوقت المتاح للقوات الأميركية ينفد، وإنه ليس صحيحاً أن القوات ستواجه أعباء تفوق قدرتها إذا لم تُستأنف الضربات قبل العام الجديد.
"إنهاء المهمة"
وأضافت المصادر أن المخططين العسكريين الأميركيين
يضعون في الحسبان أيضاً احتمال أن يقلص الكونغرس الجديد، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون
، الإنفاق الدفاعي، ويشدد الرقابة على العمليات العسكرية الخارجية، خاصة الحرب مع إيران.
كما أفاد مصدران بأن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية
، سبق أن دعوا مراراً إلى استئناف الحرب، يستندون إلى ضيق المهلة المتاحة للتحرك من أجل الضغط على ترامب
لشن ضربات جديدة ضد إيران قبل نهاية العام.