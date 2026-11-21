يدفع مسؤولون متشددون في وإسرائيل الرئيس الأميركي نحو استئناف الضربات ضد ، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من أن قواتهم قد تواجه أعباء تفوق طاقتها إذا استمر الجمود حتى العام الجديد، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".وأبلغت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، التي تشرف على العمليات العسكرية في ، مسؤولين أميركيين بأن الأعباء التي تتحملها القوات جراء استمرار الحشد العسكري إلى ما بعد نهاية ديسمبر قد تضعف جاهزيتها، بحسب 3 أشخاص مطلعين على الأمر، بينهم مسؤولون أميركيون.

كما ذكر أحد المطلعين على الأمر بأن "سنتكوم تبلغ الإدارة بأن الوقت ينفد، وأنها تستنزف الأموال والجاهزية"، بما في ذلك الجاهزية للتصدي لتهديدات أخرى حول العالم، في وقت يوشك فيه الانتشار العسكري الواسع في مواجهة إكمال عام.غير أن مسؤولاً عسكرياً أميركياً نفى هذا التوصيف، قائلاً إن "سنتكوم" لم تبلغ الإدارة بأن الوقت المتاح للقوات الأميركية ينفد، وإنه ليس صحيحاً أن القوات ستواجه أعباء تفوق قدرتها إذا لم تُستأنف الضربات قبل العام الجديد.وأضافت المصادر أن المخططين العسكريين يضعون في الحسبان أيضاً احتمال أن يقلص الكونغرس الجديد، الذي يسيطر عليه ، الإنفاق الدفاعي، ويشدد الرقابة على العمليات العسكرية الخارجية، خاصة الحرب مع إيران.كما أفاد مصدران بأن مسؤولين في الحكومة ، سبق أن دعوا مراراً إلى استئناف الحرب، يستندون إلى ضيق المهلة المتاحة للتحرك من أجل الضغط على لشن ضربات جديدة ضد إيران قبل نهاية العام.