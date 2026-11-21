يحقق مكتب التحقيقات الأميركي (FBI) في حادثة اختراق إلكتروني يُشتبه في استهدافها قاعدة البيانات الوطنية للمعلومات الجنائية، التي تُعد حلقة وصل حيوية بين أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية، وفقاً لما أفاد به شخصان مطلعان لشبكة " إن" الأميركية.

ويُعد اختراق المركز الوطني لمعلومات الجريمة (NCIC)، الذي يُشتبه في وقوف قراصنة إلكترونيين وراءه، ثاني حادثة من نوعها خلال الأشهر الأخيرة.وتُستخدم قاعدة بيانات المركز على نطاق واسع من قبل أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء لتبادل المعلومات المتعلقة بمذكرات القبض وإجراء عمليات التحقق من الخلفيات الجنائية.جاء اكتشاف الاختراق الأخير خلال الأيام الماضية، في وقت تسعى فيه الأميركي إلى طمأنة الرأي العام بشأن أمن البنية التحتية السيبرانية للبلاد، وسط سلسلة من الأعطال والانقطاعات البارزة التي طالت بنوكاً ووكالة (NSA) ونظام مراقبة الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية.وعقب إبلاغ مسؤولي المكتب بالحادثة السيبرانية الأخيرة يوم الخميس الماضي، ظهر مدير المكتب كاش باتل عبر شبكة " " للإشادة بجهود المكتب في التصدي للتهديدات الرقمية. وتحدث باتل عن "عملية الدرع الشتوي" - التي أُنجزت قبل أشهر - كما لو كانت لا تزال جارية، مثنيًا على خطوات الإدارة في تحديث الأنظمة الحيوية لحماية البنية التحتية للبلاد، حيث قال: "كان بإمكان الإدارات السابقة إجراء هذه التحديثات، لكنها لم تفعل. نحن اليوم نسبق الأحداث ونعوض ما فاتنا".