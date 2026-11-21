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اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة في حول أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل، اليوم السبت بعد محادثات شاقة استمرت خمسة أيام، على لإمكانية فرض إطار دولي لاستخدام هذه الأسلحة التي يطلق عليها معارضوها تسمية "الروبوتات القاتلة".وأعلن رئيس مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية جوليان ثوني في تصريح للصحافيين أن الدول الأطراف الـ128 "اتفقت على إطلاق عملية صياغة أداة دولية بشأن منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، يفترض إنجازها خلال السنتين المقبلتين".وقال ثوني لوكالة فرانس برس إن المحادثات المقبلة ينبغي أن توضح "أي أسلحة يمكن حظرها بموجب ، وأي أسلحة لن تكون محظورة إنما يمكن فرض قواعد لاستخدامها".وأوضح الدبلوماسي السويسري أن بعض الدول عارضت كلمة "تفاوض" لكنها وافقت في نهاية المطاف على تبديلها بكلمة "صياغة".واعتبرت المنظمات غير الحكومية التي تتابع المفاوضات عن كثب أن النتيجة أدنى بكثير من التطلعات.وقال ائتلاف "أوقفوا الروبوتات القاتلة" (ستوب كيلر روبوتس) إن "الدول اعتمدت تفويضا مخففا لا يفتح الطريق حقا لأداة ملزمة قانونيا".وأعلنت المديرة التنفيذية للائتلاف نيكول فان روين أن "تكنولوجيا الأسلحة الذاتية التشغيل، بما في ذلك في دورة الاستهداف، منتشرة حاليا في ساحة المعركة".وحذرت من أن "تأخير إنشاء أداة ملزمة قانونيا يعرّض المدنيين والبشرية جمعاء للخطر".كما اعتبرت فيريتي كويل مساعدة مدير برنامج الأسلحة في منظمة أن النتيجة مخيبة للأمل، مشيرة إلى أن الاتفاق "لا ينص على التدابير العاجلة الضرورية للاتفاق على قواعد جديدة، في وقت تتقدم فيه التكنولوجيا بسرعة فائقة".(أ.ف.ب)