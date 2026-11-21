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قامت نقابات ومنظمات شبابية وحركة السترات الصفراء في بالدعوة إلى التظاهر ليوم السبت السادس احتجاجا على غلاء المعيشة، وسط حراك اجتماعي تمدد إلى أنحاء ، غير أنه بدأ ينحسر.كما يندرج هذا "الفصل السادس" الذي دعت إليه حركة السترات الصفراء، وهي حركة احتجاج اجتماعي انطلقت في فرنسا عام 2018، في سياق دعوة نقابات وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن على المستوى إلى تحركات منسقة على مدى ثلاثة أيام بدأت الجمعة وتستمر حتى الأحد.وقالت بينيه الأمينة العامة لنقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" لوكالة فرانس برس: "نجحنا منذ نهاية شهر أيلول في إحداث تعبئة انتشرت الآن على المستوى الأوروبي، وهذا في غاية الأهمية، هذا قوي، إننا نعتزّ بذلك، وهذه التعبئة الأوروبية تغذّينا وتمنحنا القوة".إلى ذلك، رفضت الشرطة مجددا طلب تنسيقية السترات الصفراء السير إلى ساحة الكونكورد في قلب العاصمة ، ومن المتوقع بالتالي أن تنضم الحركة إلى التظاهرة النقابية المرخص لها في أحياء غير مركزية.(أ.ف.ب)