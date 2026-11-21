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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية ، اليوم السبت، إن مقذوفا مجهولا أصاب مؤخرة ناقلة كانت تبحر عبر على بعد حوالي 11 ميلا بحريا شمالي خصب العمانية.وأضافت الهيئة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم يتضح بعد الأثر البيئي للواقعة.وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت أمس الجمعة إن نيرانا اشتعلت في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول في أثناء إبحارها للخروج من مضيق هرمز، موضحة أن الحادث وقع على بعد 8 أميال بحرية شمالي خصب.وتقع خصب في شبه مسندم ⁠العمانية عند مدخل مضيق هرمز، الممر ⁠المائي الاستراتيجي الذي كان يمر منه ما يقرب من ⁠خُمس إمدادات الخام العالمية قبل اندلاع الصراع بين وإسرائيل وإيران.وتعطلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منذ إغلاق الممر المائي عقب اندلاع الصراع في 28 شباط.