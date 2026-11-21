أقرت الحكومة الفرنسية
بوجود عسكريين فرنسيين داخل الأراضي الأوكرانية
، في إطار مهام تدريب وصيانة أسلحة تقدمها باريس
لكييف، ضمن إطار ما يُعرف باسم "مهمة فولْيا".
وكانت إذاعة فرنسا
الدولية، كشفت مؤخرًا عن ذلك الوجود العسكري الفرنسي، وهو ما أعاد إلى الواجهة سؤالاً متكرراً منذ 2022، مفاده "هل وجود الجنود الفرنسيين في أوكرانيا
يجعل باريس طرفًا في الحرب، يمكن لروسيا أن ترد عليه؟".
المهمة المعلنة
وقالت وزيرة القوات المسلحة المنتدبة أليس روفو، أمام الجمعية الوطنية، إن هناك في أوكرانيا "هيكل تنسيق" يتيح تدريبات محددة وصيانة المعدات، ويعمل "على مسافة بعيدة جداً من خط الجبهة
"، وإنه "لا يحمل أي نية قتالية".
بدورها، ذكرت وزيرة الجيوش كاترين فوتران، أمام مجلس الشيوخ
، أن الهدف هو تدريب نظرائهم الأوكرانيين على استخدام الأسلحة الفرنسية، من مدفعية ودفاعات جوية وطائرات مقاتلة من طراز "ميراج 2000"، مؤكدة أن تقديم الأسلحة يستلزم مرافقتها بالتدريب والصيانة.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون
قال عام 2024، إنه لا يرى "حرجًا" في إرسال عسكريين فرنسيين لتدريب قوات أوكرانية في المنطقة الغربية الآمنة، دون أن يؤكد وجود مثل هذه المهمة في ذلك الوقت.