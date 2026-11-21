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أقرت الحكومة بوجود عسكريين فرنسيين داخل الأراضي ، في إطار مهام تدريب وصيانة أسلحة تقدمها لكييف، ضمن إطار ما يُعرف باسم "مهمة فولْيا".وكانت إذاعة الدولية، كشفت مؤخرًا عن ذلك الوجود العسكري الفرنسي، وهو ما أعاد إلى الواجهة سؤالاً متكرراً منذ 2022، مفاده "هل وجود الجنود الفرنسيين في يجعل باريس طرفًا في الحرب، يمكن لروسيا أن ترد عليه؟".المهمة المعلنةوقالت وزيرة القوات المسلحة المنتدبة أليس روفو، أمام الجمعية الوطنية، إن هناك في أوكرانيا "هيكل تنسيق" يتيح تدريبات محددة وصيانة المعدات، ويعمل "على مسافة بعيدة جداً من خط "، وإنه "لا يحمل أي نية قتالية".بدورها، ذكرت وزيرة الجيوش كاترين فوتران، أمام ، أن الهدف هو تدريب نظرائهم الأوكرانيين على استخدام الأسلحة الفرنسية، من مدفعية ودفاعات جوية وطائرات مقاتلة من طراز "ميراج 2000"، مؤكدة أن تقديم الأسلحة يستلزم مرافقتها بالتدريب والصيانة.وكان الرئيس قال عام 2024، إنه لا يرى "حرجًا" في إرسال عسكريين فرنسيين لتدريب قوات أوكرانية في المنطقة الغربية الآمنة، دون أن يؤكد وجود مثل هذه المهمة في ذلك الوقت.