Advertisement

كشف موقع "أكسيوس" أن مبعوثي الرئيس الأميركي ، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عقدا اجتماعاً في برلين مع رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الرحمن آل ثاني، ومبعوثه علي الذوادي، لبحث جهود الوساطة بين وطهران.وبحسب مصدرين مطلعين، يأتي اللقاء في إطار مساعي قطر لإحياء المفاوضات النووية والتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار وقف إطلاق النار وتجنب تجدد الحرب، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن تقدم ملموس.وفيما أكد أن ترغب في التوصل إلى اتفاق، شدد على رفض أي تسوية لا تلبي شروطه، مؤكداً أنه لن يتعجل اتخاذ قرار بشأن الخطوة المقبلة تجاه قبل مطلع العام الجديد.وتكثف قطر تحركاتها الدبلوماسية، بالتوازي مع اتصالات إيرانية في وباكستان وسلطنة عُمان، سعياً لكسر الجمود في المفاوضات وإيجاد مخرج للأزمة.