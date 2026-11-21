كشف موقع "أكسيوس" أن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عقدا اجتماعاً في برلين مع رئيس الوزراء وزير الخارجية
القطري الشيخ محمد بن
عبد الرحمن آل ثاني، ومبعوثه علي الذوادي، لبحث جهود الوساطة بين واشنطن
وطهران.
وبحسب مصدرين مطلعين، يأتي اللقاء في إطار مساعي قطر لإحياء المفاوضات النووية والتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار وقف إطلاق النار وتجنب تجدد الحرب، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن تقدم ملموس.
وفيما أكد ترامب
أن إيران
ترغب في التوصل إلى اتفاق، شدد على رفض أي تسوية لا تلبي شروطه، مؤكداً أنه لن يتعجل اتخاذ قرار بشأن الخطوة المقبلة تجاه طهران
قبل مطلع العام الجديد.
وتكثف قطر تحركاتها الدبلوماسية، بالتوازي مع اتصالات إيرانية في تركيا
وباكستان وسلطنة عُمان، سعياً لكسر الجمود في المفاوضات وإيجاد مخرج دبلوماسي
للأزمة.