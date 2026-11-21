وأفادت صحيفة "نوروإستي" المحلية بأن السلطات تجري فحوصا للتأكد من هوية المعتقل، فيما يجري نقله إلى مكان آمن. ولم يصدر حتى وقت إعداد التقرير إعلان حكومي رسمي يؤكد اعتقاله.بدأت المواجهات قرابة السابعة مساء الجمعة، بالتوقيت المحلي، عندما أبلغ سكان منطقة غواساڤيتو عن سماع إطلاق نار كثيف، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى وسط مدينة غواساڤي.وبحسب صحيفة "نوروإستي"، شهدت منطقة الواجهة النهرية مواجهات استمرت نحو 20 دقيقة، فيما حلقت مروحيات عسكرية فوق المدينة.وفي الساعة الثامنة و18 دقيقة مساء، أكدت وزارة في سينالوا تعرض عناصر من القوات الفيدرالية لهجوم مسلح، ودعت السكان إلى البقاء في منازلهم وتجنب التنقل على الطرق.وبعد نحو 40 دقيقة، وصلت تداعيات الاشتباكات إلى ملعب كورودا بارك، حيث كانت تقام مباراة للبيسبول بين فريقي غواساڤي ومازاتلان، ما اضطر المنظمين إلى إيقافها خلال الشوط الثالث.وأظهرت مقاطع فيديو تحققت منها شبكة " إن" مشجعين يتسلقون الحواجز ويبحثون عن أماكن للاحتماء، وسط صرخات وبكاء أطفال، فيما غادر اللاعبون أرض الملعب.ولم تقتصر أعمال العنف على الشوارع والطرق، إذ نشرت وسائل إعلام مكسيكية مقاطع مصورة تظهر وصول مسلحين يستقلون مركبتين مزودتين بتدريع بدائي إلى إحدى العيادات الخاصة، لنقل مصابين.وأفادت قناة "أزتيكا" بأن المسلحين طالبوا الطواقم الطبية بعلاج مصابين يُشتبه في انتمائهم إلى العصابات، وحذروها من إبلاغ السلطات.وقال أحد سكان المدينة لشبكة "سي إن إن" إنه اضطر إلى الاحتماء داخل متجر أغلق أبوابه قبل موعده المعتاد، بينما كان مسلحون يمرون على بعد أمتار منه ويطلقون النار.وامتدت الاضطرابات إلى مناطق أخرى في ولاية سينالوا، بينها كولياكان ونافولاتو وأنغوستورا ولوس موتشيس، حيث أقام مسلحون حواجز على الطرق وأضرموا النار في مركبات وشاحنات.وأفادت وسائل إعلام محلية بإحراق أربع شاحنات نقل في منطقة لوس موتشيس، فيما استولى مسلحون على مركبات بالقرب من محطة لتحصيل رسوم المرور في كولياكان، واستخدموها لإغلاق الطريق.واضطرت عائلات إلى الاحتماء داخل مرافق المحطة حتى وصول .ونقلت صحيفة "لا خورنادا" عن مصادر أمنية أن عناصر العصابة حاولوا إحباط عملية الاعتقال، ثم عرقلة نقل زعيمها إلى مكان آمن.ولم تعلن السلطات حصيلة رسمية للقتلى والمصابين والمعتقلين جراء المواجهات.بدأ ميزا فلوريس نشاطه الإجرامي مطلع الألفية، وعمل ضمن منظمة الإخوة بيلتران ليفا، قبل أن يؤسس عصابته الخاصة المعروفة باسم "كارتل غواساڤي" أو "لوس مازاتليكوس".وخاضت منظمته مواجهات دامية مع كارتل سينالوا، الذي كان يقوده آنذاك خواكين "إل تشابو" غوزمان، المسجون حاليًا في الولايات المتحدة.لكن خريطة التحالفات تغيرت، إذ تشير معلومات أمنية نقلتها صحيفة "لا خورنادا" إلى تحالف ميزا فلوريس مع الجناح الذي يقوده زامبادا سيكايروس، المعروف باسم "إل ماييتو فلاكو"، في الصراع ضد جناح أبناء غوزمان.وتتهم السلطات الأميركية ميزا فلوريس بتهريب كميات كبيرة من الفنتانيل والهيروين والكوكايين والميثامفيتامين والماريغوانا إلى الولايات المتحدة، فيما أدرجه مكتب التحقيقات الفيدرالي على قائمة أكثر عشرة مطلوبين في شباط 2025.ومن شأن اعتقاله، إذا تأكد رسميًا، أن يمثل ضربة لإحدى أبرز المنظمات الإجرامية في شمال سينالوا، وسط مخاوف من أن يؤدي غيابه إلى تجدد الصراع على مناطق النفوذ وطرق تهريب المخدرات.