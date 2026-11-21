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أصدر الرئيس مرسوماً يقضي بإغلاق عدد من الكليات والمعاهد العليا التابعة لجامعتي "غازي عنتاب" و"العلوم الصحية" التركيتين في ، في إطار إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم عمل المؤسسات الأكاديمية ونقلها إلى إشراف السلطات .ونُشر المرسوم، اليوم السبت، في الجريدة الرسمية التركية، بالتزامن مع قرار رئاسي آخر بالمصادقة على مذكرة تفاهم بين مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، لتنظيم أنشطة الوحدات الأكاديمية التابعة للجامعتين داخل الأراضي السورية.وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتفاهمات التي بدأت بين دمشق وأنقرة في آب الماضي، عقب تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة ملف الجامعات التركية العاملة في شمال سوريا، بعدما قررت وزارة التعليم العالي السورية، في حزيران، اعتماد الشهادات الصادرة عن فروعها.وكان وزير التعليم العالي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار قد وقّعا، في 14 تشرين الأول الماضي، مذكرة تفاهم تنص على نقل فروع الجامعتين في ريف حلب إلى إشراف الوزارة السورية، ودمج طلابها في الجامعات المحلية.ويعود افتتاح أول فرع أكاديمي في شمال سوريا إلى عام 2018، عندما أنشأت جامعة غازي عنتاب معهداً مهنياً في جرابلس، قبل أن تتوسع المؤسسات التعليمية التركية لتشمل كليات ومعاهد في الباب وعفرين وإعزاز والراعي.وفي سياق التعاون الأكاديمي بين البلدين، أعلن التركي هاكان فيدان، في 17 تشرين الثاني الجاري، التوصل إلى اتفاق لإنشاء جامعة تركية سورية مشتركة في دمشق، بهدف تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الجانبين.