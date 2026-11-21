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كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن الحكومة تجري مشاورات مكثفة بشأن احتمال استئناف ضرباتها العسكرية ضد ، وسط مخاوف من تداعيات أمنية واقتصادية قد تطال بريطانيا والمنطقة والعالم.ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء آندي بيرنهام وكبار وزرائه يناقشون منذ أسابيع السيناريوهات المحتملة لأي تصعيد أميركي جديد، في ظل مؤشرات إلى أن الرئيس يدرس خيارات عسكرية إضافية ضد طهران.وبحسب التقييمات البريطانية، فإن الضغوط الاقتصادية الأميركية لم تنجح في انتزاع تنازلات جوهرية من إيران، فيما لا تزال طهران تحتفظ بقدرات صاروخية وعسكرية وسيبرانية تتيح لها الرد على أي هجوم.وأشارت المصادر إلى أن لندن، بالتنسيق مع حلفائها الخليجيين، تمارس ضغوطاً دبلوماسية على لتجنّب شن ضربات جديدة، خشية اندلاع مواجهة واسعة قد تؤدي إلى اضطراب إمدادات الطاقة وإلحاق أضرار طويلة الأمد بالاقتصاد العالمي.وتخشى الحكومة البريطانية خصوصاً من احتمال مطالبة واشنطن باستخدام القواعد العسكرية البريطانية في تنفيذ الهجمات، ما يضع بيرنهام أمام معضلة سياسية وأمنية، وسط مخاوف من تعرض تلك القواعد لهجمات انتقامية أو عمليات سيبرانية.وترى التقديرات البريطانية أن الحرب الشاملة تمثل السيناريو الأخطر، لكن حتى الضربات المحدودة قد تستدعي رداً إيرانياً وتزيد اضطراب أسواق الطاقة.وفي المقابل، حذّر مسؤولون من أن تراجع عن الخيار العسكري من دون التوصل إلى اتفاق مع طهران لن ينهي الأزمة، في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي.وتخلص التقييمات إلى أن مسار المواجهة بين واشنطن وطهران سيبقى أحد أبرز التحديات أمام الحكومة البريطانية خلال المرحلة المقبلة، بصرف النظر عن نتائج جهودها لتحسين العلاقات الاقتصادية مع .