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أعلنت السلطات ، اليوم السبت، استكمال انتشار وحدات من الجيش وشرطة الطاقة في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، ضمن خطة لإعادة تنظيم الوجود الأمني وبسط سيطرة المنطقة، تمهيداً لإطلاق مشاريع إعادة التأهيل والخدمات.وأوضح الناطق باسم للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن عملية استبدال القوات الأمنية تسير بانسيابية ووفق الجدول المحدد، مشيراً إلى أن فوجاً من شرطة الطاقة تسلّم مسؤولية حماية خطوط الأنابيب النفطية.وأضاف أن اللواء 38 من الجيش استكمل انتشاره في المنطقة المخصصة له، بالتزامن مع انتشار وحدات من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، لتحل محل القوات التي كانت تتمركز هناك سابقاً.وأشار النعمان إلى أن الخطة تشمل توسيع نطاق المسؤولية الأمنية ليغطي كامل جرف الصخر ومحيطها، بما فيها المناطق الصحراوية، بهدف إحكام السيطرة وتهيئة الظروف لإعادة تأهيل البنى التحتية وفتح الطرق الرئيسية التي تربط المنطقة بالمحافظات المجاورة.وأكد أن القوات المنتشرة تعمل ضمن قيادة أمنية موحدة تضم تشكيلات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.وتقع جرف الصخر، المعروفة أيضاً باسم جرف النصر، شمالي محافظة بابل، وكانت القوات العراقية وفصائل قد استعادت السيطرة عليها من تنظيم "داعش" عام 2014، قبل أن تخضع لإجراءات أمنية مشددة حالت دون عودة أعداد كبيرة من سكانها .