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أعلن حاكم منطقة لينينغراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو، اليوم السبت، تعرّض سفينة شحن متجهة إلى كالينينغراد لهجوم بطائرتين مسيّرتين في المياه الدولية بخليج ، على بُعد ثلاثة أميال بحرية من الحدود الروسية.وأوضح دروزدينكو أن العمل جارٍ لإجلاء طاقم السفينة وتقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم، من دون اسمها أو طبيعة حمولتها أو الجهة المسؤولة عن استهدافها.ويأتي الحادث وسط تصاعد المخاوف الأمنية في منطقة بحر البلطيق، على خلفية تزايد نشاط الطائرات المسيّرة المرتبط بالحرب الروسية .وكانت فنلندا قد فرضت، في وقت سابق السبت، قيوداً مؤقتة على والملاحة البحرية في الجزء الشرقي من خليج فنلندا، تحسّباً لمخاطر مرتبطة بالمسيّرات، قبل أن ترفعها لاحقاً.ويُعدّ خليج فنلندا ممراً بحرياً استراتيجياً للتجارة الروسية، إذ يربط مدينة سان بطرسبورغ ببحر البلطيق، ويمتد بين السواحل الفنلندية والإستونية.