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أعلن ، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-9» فوق مضيق هرمز، باستخدام منظومة دفاع جوي من الجيل الجديد.وأوضح ، في بيان، أن دفاعاته الجوية رصدت المسيّرة أثناء تحليقها فوق المضيق واستهدفتها، مشيراً إلى أنها الطائرة الـ58 من الطراز نفسه التي يجري إسقاطها، وفق حصيلته المعلنة.ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأميركي بشأن الحادث، الذي يأتي وسط استمرار التوترات العسكرية بين وطهران.وفي السياق السياسي، أكد عباس عراقجي أن بلاده لا تزال تراهن على المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب مع ، كاشفاً عن استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين عبر الوسطاء.وشدد عراقجي على أن تسعى إلى اتفاق يضمن عدم تجدد الحرب، لكنها تريد ضمانات بشأن جدية واشنطن في المفاوضات، لافتاً إلى مناقشة إجراءات لبناء الثقة مع الوسطاء.وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقّعتا مذكرة تفاهم في 18 حزيران الماضي، إلا أن تنفيذها تعثّر بسبب خلافات تتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتجدد المواجهات بين الجانبين منذ ، بالتزامن مع مساعٍ دبلوماسية لاحتواء التصعيد.