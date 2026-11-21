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رُصدت طائرة عسكرية أميركية تُعرف باسم "طائرة يوم "، وهي تحلّق بالقرب من طائرة الرئيس الأميركي فوق المحيط الهادئ، خلال عودته من ، في مشهد أثار اهتمام متتبعي حركة الطيران العسكري.وبحسب موقع "Interesting Engineering"، ظهرت طائرة "E-4B Nightwatch"، وهي نسخة عسكرية معدّلة من طائرة بوينغ 747، جنوب ، بالتزامن مع عودة من قمة عُقدت في مدينة شنتشن .وأظهرت بيانات تتبّع الرحلات أن الطائرة كانت تحلّق على ارتفاع نحو 31 ألف قدم، بسرعة بلغت 1159 كيلومتراً في الساعة، فيما رُصدت ثلاث طائرات بوينغ 747 رئاسية، بينها الطائرة التي تقلّ ترامب وطائرتان احتياطيتان.وتُعدّ "طائرة يوم القيامة" مركز قيادة عسكرياً جوياً، صُمّم لضمان استمرار عمل القيادة الأميركية في حالات الطوارئ الكبرى، بما فيها الحروب النووية أو تعرّض مراكز القيادة الأرضية للتدمير.وتضم الطائرة أنظمة اتصالات متطورة تتيح للرئيس الأميركي ووزير الدفاع وكبار العسكريين التواصل مع القوات المسلحة، بما فيها القوات النووية، وإصدار الأوامر حتى في الظروف الاستثنائية.كما صُمّمت لتحمّل تأثيرات النبضات الكهرومغناطيسية الناتجة عن الانفجارات النووية، ويمكنها البقاء في الجو لفترات طويلة بفضل قدرتها على التزوّد بالوقود أثناء الطيران.وتملك الأميركية أربع طائرات من هذا الطراز، تتمركز في قاعدة أوفوت بولاية نبراسكا.ورغم طبيعة مهامها الحساسة، فإن مرافقة هذه الطائرة للرحلات الرئاسية الخارجية لا تعني بالضرورة وجود تهديد نووي، إذ يُعدّ نشرها جزءاً من الإجراءات الأمنية الاحتياطية لضمان استمرار القيادة والاتصالات في حال وقوع أي طارئ.