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تخوض منظمة "العمل والأمن والأخلاقيات الجمهورية" (ASER) معركة قضائية أمام محكمة الإدارية في ، للمطالبة بإلغاء ترخيص تصدير أسلحة إلى ، معتبرةً أن استمرار هذه الإمدادات يشكّل انتهاكاً لالتزامات الدولية، وفق ما أفادت إذاعة فرنسا الدولية "RFI".ويأتي التحرك بعدما أحصت منظمات داعمة للقضية أكثر من 525 شحنة من المعدات ذات الاستخدام العسكري أُرسلت إلى إسرائيل بين تشرين الأول 2023 وآذار 2026.وتطالب المنظمة بإلغاء ترخيص صادر عام 2022، يشمل تصدير ذخائر وقطع غيار ومكوّنات عسكرية، مستندةً إلى معاهدة لتجارة الأسلحة، التي تفرض قيوداً على صادرات الأسلحة في حال تعارضها مع الالتزامات الدولية.واعتبر رئيس المنظمة، موراسيول، أن استمرار الترخيص يجعل فرنسا مخالفة لالتزاماتها القانونية، متهماً باريس بالمساهمة في انتهاكات إسرائيلية تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.وكان الإداري الفرنسي قد رفض سابقاً النظر في دعاوى مماثلة، باعتبار تراخيص تصدير الأسلحة من "أعمال السيادة" التي لا تخضع لرقابته.ومن المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف الإدارية قرارها في القضية في الرابع من كانون الأول المقبل، وسط ضغوط حقوقية متزايدة لوقف الصادرات العسكرية الفرنسية إلى إسرائيل.