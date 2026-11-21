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ونقل الموقع عن مصادر أمنية أن التقديرات تشير إلى أنه في حال صدور قرار بتنفيذ عملية عسكرية ضد النظام ، فقد يترافق ذلك مع تشكيل تحالف عسكري واسع في لمواجهة "الحرس الثوري" الإيراني، بهدف تقليص مدة الحملة العسكرية وتركيز الضربات على مراكز الثقل الرئيسية في إيران.وفي سياق متصل، سلّط التقرير الضوء على زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، والوفد المرافق له إلى ، حيث استضافهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير.ولفت الموقع إلى أن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي خلال الزيارة أظهرت رئيس جهاز "الموساد"، رومان غوفمان، إلى جانب زامير، في خطوة وصفها بأنها غير مألوفة، خصوصًا في هذا التوقيت.وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن نشر هذه الصور حمل رسالة تهدف إلى إظهار وحدة الموقف بين القيادتين العسكرية والاستخباراتية في إسرائيل، في ما يتعلق بتقييم القدرات التي جرى رصدها ونوايا النظام في طهران.وأشار التقرير إلى وجود قناعة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن المرحلة الحالية قد تكون الأنسب لتوجيه ضربة إلى إيران، قبل أن تتمكن من استكمال إعادة بناء قدراتها العسكرية الدفاعية والهجومية، شرط تنفيذ العملية بالتعاون مع الجيش الأميركي وضمن تحالف إقليمي واسع.ونقل عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن نجاح أي عملية عسكرية محتملة يعتمد بصورة أساسية على مستوى التنسيق بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي، على مختلف المستويات العسكرية والاستخباراتية.وفي هذا الإطار، تتواصل المشاورات المهنية وعمليات تبادل المعلومات بين الجانبين على مدار الساعة، بصرف النظر عن القرارات السياسية، لضمان الانتقال السريع من حالة الاستعداد والجاهزية القصوى إلى التنفيذ الفعلي، في حال قرر الرئيس الأميركي شن هجوم على إيران.وأوضح المسؤولون أن المناقشات مع القيادة المركزية الأميركية لا تقتصر على تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأهداف العسكرية والنوايا الإيرانية والتحركات الميدانية، بل تشمل أيضًا إعداد خطط للطوارئ، ودراسة السيناريوهات المحتملة، وتحديد سبل التعامل مع مختلف التطورات.وتطرق التقرير إلى المخاوف الإسرائيلية من حجم الرد الإيراني المحتمل، مذكّرًا بأن طهران أطلقت، خلال ذروة المواجهة السابقة، نحو 200 صاروخ باليستي دقيق باتجاه الداخل الإسرائيلي في ليلة واحدة.وبحسب الموقع، تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن تسعى إيران، في أي مواجهة جديدة، إلى إلحاق أضرار أكبر بالجبهة الداخلية الإسرائيلية باستخدام وسائل متعددة.وانطلاقًا من هذه التقديرات، يرى مسؤولون أمنيون أن أي حملة عسكرية ضد إيران ينبغي أن تبدأ بصورة مفاجئة، وأن تكون واسعة النطاق وشديدة القوة، بهدف إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالقدرات العسكرية الإيرانية.وفي المقابل، لا تستبعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية احتمال أن تستنتج طهران أن تعرضها لهجوم أصبح وشيكًا، ما قد يدفعها إلى المبادرة بتوجيه الضربة الأولى.وفي حال تحقق هذا السيناريو، ستواجه وتل أبيب قرارًا حاسمًا بشأن إمكانية تنفيذ ضربة استباقية ضد إيران.وعلى المستوى الدبلوماسي، أشار التقرير إلى أن النقاشات بين إسرائيل والولايات المتحدة وعدد من العواصم الإقليمية تتناول أيضًا التداعيات بعيدة المدى لأي مواجهة عسكرية جديدة مع إيران.وتشمل هذه المخاوف تأثير الحرب المحتملة على استقرار الشرق الأوسط، وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية، في ظل احتمال اتساع نطاق المواجهة وتجاوز تداعياتها حدود المنطقة.