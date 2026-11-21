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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن القمة الثلاثية التي جمعت قادة وروسيا والصين الأسبوع الماضي كانت "فاشلة للغاية" بالنسبة للرئيس الروسي ، مؤكداً أنها لم تنجح في تكرار تجربة مؤتمر يالطا عام 1945، الذي رسم ملامح النظام بعد الحرب العالمية الثانية.وقال زيلينسكي إن أخفق في تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية خلال القمة، ولا سيما الحصول على دعم صيني لموقف من الحرب في ، أو التوصل إلى تفاهمات دولية تعيد رسم التوازنات على حساب .وأشار إلى أن شنّت هجوماً واسعاً على أوكرانيا عقب القمة، استخدمت فيه 111 صاروخاً، معتبراً أن التصعيد العسكري جاء بعد فشل بوتين في تحقيق النتائج التي كان يسعى إليها.وفي ما يتعلق بإمكانية انضمام أوكرانيا إلى (الناتو) بعد انتهاء الحرب، أوضح زيلينسكي أن هذه المسألة لم تُطرح خلال اجتماع "تحالف الراغبين" الذي عُقد الأسبوع الماضي في برلين، مشيراً إلى أن فرص انضمام بلاده إلى الحلف لا تزال غير واضحة في المرحلة الراهنة.