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اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، اليوم السبت، أن بدأت فعلياً تنفيذ مشروع ما يُعرف بـ"إسرائيل الكبرى"، مشيراً إلى اتساع عملياتها العسكرية لتشمل وسوريا والعراق واليمن وإيران، إلى جانب الأراضي .وقال الحية، في كلمة خلال الـ35 للمؤتمر القومي العربي، إن المواجهة مع إسرائيل لم تعد محصورة بفلسطين، معتبراً أن طموحاتها التوسعية انتقلت إلى مرحلة التنفيذ عبر الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة.وفي ما يتعلق بقطاع غزة، اتهم الحية إسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية وسياسة التجويع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ في تشرين الأول 2025، مؤكداً أن لا يزالون يعانون نقص الغذاء والدواء والمأوى.وأشار إلى أن موافقة الفصائل الفلسطينية على الاتفاق جاءت بهدف وقف الحرب ومنع تهجير السكان، إلا أن استمرار العمليات يعطّل تنفيذ بنوده، وسط ما وصفه بضعف الموقف الدولي.ميدانياً، أعلنت في غزة استشهاد 9 فلسطينيين خلال الساعات الـ48 الماضية، لترتفع حصيلة القتلى منذ تشرين الأول 2023 إلى 74 ألفاً و736 شهيداً، بالتزامن مع استمرار القصف والتوغلات الإسرائيلية ونزوح السكان من مناطق عدة.وفي الضفة الغربية، حذّر الحية من تصاعد عمليات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى استمرار الإجراءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى، وما وصفه بمحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.