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اعتبر الرئيس الأميركي أن القيادة الحالية قد تكون "أكثر عقلانية" من سابقاتها، لكنه أقرّ بصعوبة التوصل إلى اتفاق معها، محذّراً من احتمال أن تبرم اتفاقاً ثم تتراجع عنه في اليوم التالي.وأكد ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أنه يسعى إلى إبرام "اتفاق دائم" يضمن عدم امتلاك سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أنه لم يمنح مسألة تغيير النظام اهتماماً كبيراً.ولفت إلى أن تعاملت مع ثلاث قيادات إيرانية متعاقبة، معتبراً أن ذلك يشكّل تغييراً جذرياً في النظام.وكان ترامب قد أعلن، الجمعة، أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه شدّد على أن تريد "صفقة حقيقية وليست مزيفة"، مضيفاً أن طهران تسعى إلى اتفاق لا يتوافق مع الشروط الأميركية.وفي ما يتعلق بإمكانية استئناف العمليات العسكرية، أكد ترامب أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، وأنه ليس في عجلة من أمره لحسم موقفه، قائلاً للقناة 12 خلال عودته من : "سنرى ما سيحدث بعد بداية العام الجديد".في المقابل، أفادت القناة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين يواصل الضغط على ترامب لشن عملية عسكرية جديدة ضد إيران، مشيرةً إلى أن الرئيس الأميركي أعاد النظر في احتمال توجيه ضربات، بعدما كان قد وصف هذا الخيار الأسبوع الماضي بأنه "غير محتمل إلى حد كبير".