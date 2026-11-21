تواجه عملية معقدة لإزالة الجزء المتضرر من جسر كيرتش الرابط بين والأراضي الروسية، إذ قد تستغرق العملية عدة أشهر، وفق تقديرات الأوكراني يفهين خمارا.

وقال خمارا، خلال اجتماع بين الرئيس الأوكراني ووزير الدولة لشؤون الدفاع ويس ستريتинг، إن التقديرات تشير إلى أن رفع الجزء المتضرر وإزالته سيحتاج إلى أشهر، مشيراً إلى أن الهيكل المتضرر يشمل والجزء من الطريق المرتبط به.

وأوضح الوزير، بحسب وكالة "أوكرينفورم"، أن القوات الروسية تجري حالياً عمليات تفتيش للجسر، وأرسلت غواصين إلى الموقع لدراسة الأضرار وتحديد كيفية رفع الجزء المتضرر وسحبه بعيداً عن .

وكان جسر كيرتش قد تعرض لهجوم جديد ليل 19 تشرين الثاني، ما أدى إلى تعليق حركة القطارات عبره، بحسب التقرير.

وتأتي هذه الأضرار بعد هجوم تعرض له الجسر خلال موجات عدة في 16 و17 تشرين الثاني، وفق تقارير إعلامية، وأسفر عن تدمير جزء كبير من المقطع البري، فيما بقيت حركة السكك الحديدية متأثرة بدرجات متفاوتة.

ويُعد جسر كيرتش، الذي يمتد على نحو 19 كيلومتراً، أحد أبرز خطوط الربط بين روسيا وشبه القرم، ويؤمّن حركة نقل الأفراد والإمدادات إلى المنطقة.