تواجه روسيا عملية معقدة لإزالة الجزء المتضرر من جسر كيرتش الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية، إذ قد تستغرق العملية عدة أشهر، وفق تقديرات وزير الدفاع الأوكراني يفهين خمارا.
وقال خمارا، خلال اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع ويس ستريتинг، إن التقديرات تشير إلى أن رفع الجزء المتضرر وإزالته سيحتاج إلى أشهر، مشيراً إلى أن الهيكل المتضرر يشمل القوس والجزء من الطريق المرتبط به.
وأوضح الوزير، بحسب وكالة "أوكرينفورم"، أن القوات الروسية تجري حالياً عمليات تفتيش للجسر، وأرسلت غواصين إلى الموقع لدراسة الأضرار وتحديد كيفية رفع الجزء المتضرر وسحبه بعيداً عن الجسر.
وكان جسر كيرتش قد تعرض لهجوم جديد ليل 19 تشرين الثاني، ما أدى إلى تعليق حركة القطارات عبره، بحسب التقرير.
وتأتي هذه الأضرار بعد هجوم تعرض له الجسر خلال موجات عدة في 16 و17 تشرين الثاني، وفق تقارير إعلامية، وأسفر عن تدمير جزء كبير من المقطع البري، فيما بقيت حركة السكك الحديدية متأثرة بدرجات متفاوتة.
ويُعد جسر كيرتش، الذي يمتد على نحو 19 كيلومتراً، أحد أبرز خطوط الربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، ويؤمّن حركة نقل الأفراد والإمدادات إلى المنطقة.