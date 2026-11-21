أبدى الرئيس الأميركي استياءه من التقارير التي تحدثت عن اختراق محتمل لقاعدة بيانات جنائية تابعة لمكتب التحقيقات (FBI)، قائلاً إن الأمر "ليس جيداً" وإنه لا يحب ما حدث، في وقت يحقق فيه المكتب في الاشتباه بحدوث اختراق إلكتروني لأنظمته.

وقال ، رداً على سؤال بشأن التقارير عن الاختراق، بحسب ، إن "هذا ليس جيداً، لا أحب ذلك"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول الحادث أو التحقيق الجاري.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن يحقق في احتمال اختراق الوطني للجرائم (NCIC)، وهو قاعدة بيانات تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية في لتبادل المعلومات الجنائية.

وتضم قاعدة البيانات معلومات تتعلق بمذكرات التوقيف، والسجلات الجنائية، وعمليات التحقق من الخلفيات، وتُستخدم على نطاق واسع من قبل جهات الشرطة والأجهزة الأمنية في مختلف أنحاء البلاد.

ويأتي الاشتباه بالاختراق في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة سلسلة من الحوادث والاضطرابات التقنية خلال الأيام الماضية، فيما سبق أن تعرضت أنظمة تابعة للـFBI لاختراقات إلكترونية، بينها حادثة في أيلول طاولت موقع التوظيف الخاص بالمكتب وأدت إلى تسريب بيانات موظفين حاليين وسابقين.

ولم يعلن الـFBI حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاختراق المحتمل أو حجم المعلومات التي قد تكون تعرضت للخطر.