دخلت شركة "MBDA" الأوروبية المتخصصة في صناعة الصواريخ في تعاون مع شركة "Atmos Space Cargo" الناشئة، لدراسة إمكانية تطوير منظومة هجومية تقليدية تعتمد على نقل أسلحة إلى مدار الأرض وإعادتها عبر الغلاف الجوي لضرب أهداف على سطح الكوكب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "Defense News"، اتفقت الشركتان على تقييم الجدوى التقنية وتطوير مفهوم لقدرة هجومية دقيقة بعيدة المدى انطلاقاً من المدار، ضمن مشروع يحمل اسم "Precision Orbital Deep Strike"، على أن تشمل المرحلة الأولى دراسة بنية النظام، وإمكانات دمج الحمولة العسكرية، والاختبارات التقنية المحتملة.

وتقوم الفكرة على الاستفادة من تقنيات النقل الفضائي وإعادة الدخول إلى الغلاف الجوي، بحيث يمكن نقل حمولة عسكرية إلى المدار ثم إعادتها إلى الأرض باستخدام مركبات أو كبسولات مخصصة، بهدف الوصول إلى أهداف عسكرية بعيدة خلال فترة زمنية قصيرة. وكان الرئيس التنفيذي لشركة Atmos، سيباستيان ، قد طرح في وقت سابق إمكانية تطوير قدرة تتيح ضرب أهداف عسكرية مشروعة في أي مكان بالعالم خلال أقل من .

وتسعى الشركتان، وفق تصريحات مسؤوليهما، إلى تعزيز قدرات الردع التقليدية الأوروبية، إذ تتولى Atmos تطوير تقنيات النقل المداري وإعادة الدخول إلى الغلاف الجوي، فيما تساهم MBDA بخبراتها في أنظمة الدفاع والحمولات العسكرية.

وقال كلاوس إن الاتفاق يجمع خبرات الشركة في النقل المداري وإعادة الدخول إلى الغلاف الجوي مع قدرات MBDA في أنظمة الدفاع، بهدف استكشاف قدرة دفاعية تقليدية جديدة، مضيفاً أن الهدف هو تعزيز الردع وإمكانات في مواجهة التهديدات.

، أكد لشركة MBDA Deutschland توماس غوتشيلد أن المشروع يهدف إلى توفير قدرة أوروبية مبتكرة ومستقلة للقوات المسلحة.

وتعمل Atmos حالياً على تطوير مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام لنقل الحمولة إلى المدار الأرضي المنخفض، تعتمد على درع حراري وفرامل هوائية قابلة للنفخ خلال العودة إلى الأرض. وقد اختبرت الشركة هذا المفهوم في نيسان 2025، وتعمل على تطوير مركبتها "Phoenix 2" التي يُفترض أن تحمل حمولة تصل إلى 100 كيلوغرام.

لكن المشروع لا يزال في مرحلة دراسة الجدوى، ولم تُعلن الشركتان عن جدول زمني لتطوير منظومة عسكرية جاهزة للاستخدام أو عن اتفاق نهائي بشأن إنتاجها. كما أكدت Atmos أن مركباتها المدنية من سلسلة Phoenix منفصلة عن منظومة الدفاع التي يجري بحثها بالتعاون مع MBDA.