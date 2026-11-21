برز الملف بوصفه أبرز نتائج الاجتماع الثلاثي الذي جمع الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنتشن الصينية في 19 تشرين الثاني، بعدما اتفق القادة على إجراء حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وبحسب تحليل نشره موقع "Responsible Statecraft"، تكمن أهمية هذا التعهّد في إعلان بكين استعدادها لمناقشة خفض المخاطر النووية ضمن إطار ثلاثي مخصص، بعدما دأبت الصين على رفض مفاوضات ضبط التسلّح التي تجمعها بالولايات المتحدة وروسيا، معتبرة أن على الدولتين تقليص ترسانتيهما الأكبر أولاً.

وكانت الصين قد أجرت مشاورات ثنائية بشأن ضبط التسلّح مع عام 2023، لكنها علّقت هذه المحادثات في عام 2024، احتجاجاً على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان. كما شاركت في مناقشات أوسع للمخاطر النووية ضمن إطار الدول الخمس الكبرى.

ويأتي الانفتاح الصيني الجديد بعد انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" بين وروسيا في شباط الماضي، وهي المعاهدة التي وضعت قيوداً على الأسلحة النووية الاستراتيجية لدى البلدين.

لكن التحليل يشير إلى أن الإعلان المشترك لم يتضمن جدولاً زمنياً أو أجندة محددة للمحادثات، كما لم يتضمن أي بالتفاوض على فرض قيود على الترسانات النووية للدول الثلاث.

وفي المقابل، لم تحقق القمة نتائج ملموسة أخرى كثيرة، إذ أيد القادة إصلاح وزيادة إمدادات المنتجات النفطية المكررة، من دون تحديد الإصلاحات المطلوبة أو حجم الإمدادات الإضافية. كما أفادت بكين بأن النقاشات تناولت والشرق الأوسط وشبه الكورية، لكن الإعلان لم يحدد خطوات عملية لاحقة.

ولفت التقرير إلى أن الصياغة المتعلقة بحصانة المسؤولين الحكوميين وما وصفه الإعلان بإساءة استخدام المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها، حققت مكسباً سياسياً أوضح، إذ انسجمت مع موقف إدارة ، وأفادت بوتين الذي يواجه مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة.

كذلك، طرح شي جين بينغ فكرة إنشاء آليات للاتصال وإدارة الأزمات ومنعها، إلا أن الإعلان المشترك لم يتضمن اتفاقاً على تأسيس هذه الآليات. ودعا التحليل واشنطن وموسكو إلى التعامل مع المقترح واختبار استعداد بكين لاتخاذ خطوات عملية، من بينها إنشاء قنوات اتصال طارئة وإجراء اختبارات منتظمة لها.

وخلص التقرير إلى أن قمة شنتشن اتسمت بالرمزية والوعود أكثر من النتائج التي يمكن أن تعزز الاستقرار العالمي أو تخدم المصالح الأميركية، معتبراً أن هذا التقييم قد يتغير إذا اتفقت الدول الثلاث على تحديد مواعيد لمحادثات نووية واعتماد إجراءات تقلّص مخاطر سوء التقدير.