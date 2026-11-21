تتجاوز طموحات ، وفق قراءة نشرها المجلس الأطلسي، تحقيق مكاسب ميدانية في أوكرانيا، لتصل إلى محاولة إعادة تشكيل النظام الأمني واستعادة نفوذ موسكو في دول كانت خاضعة للاتحاد السوفياتي، مستفيداً من علاقته بالرئيس الأميركي وقدرته على التأثير في مواقفه.

ويستعيد الكاتب جون هيربست، المدير الأول لمركز أوراسيا في المجلس الأطلسي والسفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا، في مقاله المقارنة مع مؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع جوزيف ستالين ووينستون تشرشل وفرانكلين روزفلت، وأسهم في رسم الترتيبات الإقليمية لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ومنح الاتحاد السوفياتي نفوذاً واسعاً في شرق القارة ووسطها، دعّمته آنذاك قوات سوفياتية تجاوز عددها مليون جندي.

ويرى هيربست أن بوتين يسعى إلى استعادة السيطرة على الأراضي التي كانت ضمن الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفياتي، وأن حربه على أوكرانيا تشكل جزءاً من هذا المشروع، إلى جانب مساعيه لإعادة حدود النفوذ بين حلف شمال الأطلسي والمناطق الخاضعة لروسيا إلى ما كانت عليه عند نهاية الحرب الباردة.

لكن موسكو لم تتمكن، رغم الحرب المستمرة، من السيطرة على أوكرانيا. فبعد تقدم روسي واسع في الأشهر الأولى من الغزو، فشلت القوات الروسية في السيطرة على كييف ومدن أوكرانية رئيسية، كما استعادت القوات الأوكرانية أكثر من نصف الأراضي التي سيطرت عليها خلال الهجوم الأول، بحلول خريف عام 2022.

ويشير الكاتب إلى أن روسيا لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على منطقة دونباس بأكملها، رغم إعلان بوتين ضمها عام 2022، فيما حدّ تطور الصناعات الدفاعية الأوكرانية وإنتاج الطائرات المسيّرة محلياً من قدرة القوات الروسية على تحقيق تقدم ميداني، بالتزامن مع تكبدها خسائر بشرية كبيرة.

وفي ظل هذه الصعوبات، يعتبر هيربست أن استراتيجية بوتين الأساسية باتت تقوم على دفع داعمي أوكرانيا الغربيين إلى وقف مساعداتهم لكييف، مع تركيز خاص على التأثير في الموقف الأميركي. ويصف الكاتب هذا المسار بأنه محاولة للتأثير النفسي والمعلوماتي على ، عبر التواصل المباشر معه واستخدام مبعوثين روس، من بينهم كيريل دميترييف.

ويعرض المقال سلسلة خطوات يرى أنها عكست نجاح هذا المسار خلال الأسابيع الأخيرة، بدءاً من قرار ترامب في 9 تشرين الأول السماح بشراء الديزل الروسي، وصولاً إلى مطالبته أوكرانيا بوقف استهداف مصافي النفط الروسية، بعد انتقاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقرار. كما يشير إلى مشكلات لاحقة في توفير خدمات مثل "ستارلينك" و"ستارشيلد" لأوكرانيا، وإلى تراجع ترامب عن تطبيق العقوبات الواردة في مشروع قانون كان قد وقّعه ويستهدف روسيا وإيران.

ويضيف هيربست أن ترامب وافق لاحقاً على اقتراح بوتين عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الصين، في 19 تشرين الثاني، لبحث الدولية، بعدما كان التركيز المعلن في البداية على نزع السلاح النووي، قبل إدراج الحرب في أوكرانيا على جدول الأعمال.

وبحسب المقال، صدر عن الجانب الروسي بيان عقب الاجتماع تحدث عن ضرورة العمل المشترك لضمان زيادة إنتاج النفط لتلبية احتياجات المستهلكين حول العالم. ويرى الكاتب أن هذا الموقف قد يكون مرتبطاً بمحاولة دفع ترامب إلى مطالبة أوكرانيا بوقف ضرب مصافي النفط الروسية، وهو ما يعتبره مكسباً كبيراً لموسكو، مع الإشارة إلى أن هذا التفسير يبقى تقديراً للكاتب.

كما يتناول التقرير ما تردد عن اتصال أجراه ترامب خلال عودته من الصين باجتماع في برلين ضم حلفاء أوكرانيا، وانتقاده تقديم الأسلحة والتمويل لكييف. وينقل أن البيت الأبيض نفى هذه التقارير، فيما تحدث مسؤولون أوروبيون عنها من دون الكشف عن هوياتهم.

وفي موازاة ذلك، يشير المقال إلى أن موسكو تطالب خلال المفاوضات بتسليمها مزيداً من الأراضي الأوكرانية، كما أعادت طرح مسألة الأمن الأوروبي، مطالبة حلف شمال الأطلسي بالعودة إلى حدود عام 1997، وهو ما من شأنه، وفق الكاتب، أن يضع دول الحلف في وسط أوروبا وشرقها أمام ضغوط روسية.

ويخلص هيربست إلى أن بوتين يأمل أن يواصل ترامب تقديم تنازلات لموسكو، معتبراً أن نجاحه في ذلك قد يتيح له تحقيق نفوذ إقليمي شبيه بما حققه ستالين بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن عبر التأثير السياسي والمعلوماتي بدلاً من الاعتماد على ملايين الجنود.