أوقعت عملية عسكرية مكسيكية زعيم كارتل المخدرات فاوستو إيسيدرو ميـزا فلوريس، المعروف بلقب "إل تشابو إيسيدرو"، في قبضة السلطات، بعدما ظلّ لسنوات على قائمة أبرز المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الأميركي (FBI)، في عملية أعقبتها مواجهات مسلحة وأعمال عنف أوقعت 11 قتيلاً.

وأعلنت السلطات المكسيكية اعتقال ميـزا فلوريس في مدينة غواسابي بولاية سينالوا، خلال عملية نُفذت ليل الجمعة 20 تشرين الثاني، بالتنسيق مع أجهزة استخبارات أميركية. كما أوقفت القوات شخصين آخرين، هما الألماني "سيرافين"، الذي يُشتبه في أنه الرجل الثاني في التنظيم، وخوسيه، المسؤول عن الشؤون المالية فيه.

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وبحسب موقع "People"، نفذت العملية قوات عسكرية خاصة، بعدما حددت موقع المطلوبين، واقتربت من المنطقة عبر مسارات برية عدة. إلا أن القوات واجهت إطلاق نار وهجمات بالمتفجرات أثناء تقدمها، قبل أن تتمكن من توقيف الرجال الثلاثة ونقلهم جواً إلى مكسيكو سيتي لتسليمهم إلى الجهات القضائية.

وكان ميـزا فلوريس مدرجاً على قائمة FBI لأبرز عشرة مطلوبين منذ شباط 2025، فيما عرضت السلطات الأميركية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقاله. وتتهمه بتهريب كميات كبيرة من الهيروين والميثامفيتامين والكوكايين والفنتانيل والماريجوانا إلى على مدى أكثر من 20 عاماً.

من مهرب صغير إلى زعيم كارتل

وتشير السلطات الأميركية إلى أن ميـزا فلوريس صعد من نشاط تهريب المخدرات على نطاق محدود إلى قيادة منظمة "ميـزا فلوريس الإجرامية العابرة للحدود"، المعروفة أيضاً باسم "لوس مازاتليكوس"، بعدما برز في قيادة منظمة "بيلتران ليفا" الإجرامية.

وتتهم الولايات المتحدة التنظيم بالضلوع في عمليات خطف وابتزاز وتعذيب وقتل، فضلاً عن إدارة طرق تهريب المخدرات ومختبرات تصنيعها. كما تربط السلطات المكسيكية والأميركية نشاطه بصراعات مسلحة بين جماعات إجرامية متنافسة في ولاية سينالوا.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت بحقه لوائح اتهام تتعلق بتهريب المخدرات وحيازة الأسلحة، فيما أُدرج اسمه على قائمة FBI من الملاحقة.

11 قتيلاً ومواجهات بعد الاعتقال

ولم تمر العملية من دون تداعيات أمنية، إذ شهدت مناطق في ولاية سينالوا موجة عنف عقب الاعتقال، شملت اشتباكات مسلحة وإحراق شاحنات وإقامة حواجز على الطرق.

وأعلنت المكسيكية مقتل سبعة مسلحين يُشتبه في انتمائهم إلى الكارتل وأربعة جنود مكسيكيين خلال المواجهات. كما سادت حالة من الذعر بين السكان، مع تحليق مروحيات عسكرية وطائرات مسيّرة فوق مدينة غواسابي، فيما أظهرت مشاهد متداولة مركبات مشتعلة وطرقاً مقطوعة.

وتأتي العملية في وقت تكثّف فيه الحكومة المكسيكية تحركاتها ضد قيادات كارتلات المخدرات، وسط ضغوط أميركية متزايدة على الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لاتخاذ إجراءات أشد ضد هذه الجماعات.