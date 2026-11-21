خرج متظاهرون في مدن فرنسية، السبت، احتجاجاً على غلاء المعيشة وتراجع واتساع الفوارق الاجتماعية، في الأسبوع السادس توالياً من التحركات، وسط تراجع أعداد المشاركين واندلاع مواجهات على هامش بعض المسيرات.

وفي ، تجمّع آلاف الأشخاص في ساحة الجمهورية، بمشاركة نقابات وأحزاب يسارية ومنظمات طلابية وحركة "السترات الصفراء"، التي تحيي الذكرى الثامنة لانطلاقها. ورفع محتجون شواهد قبور رمزية للخدمات العامة، ولافتة كُتب عليها: "أريد أن أعيش، لا أن أكتفي بالبقاء على قيد الحياة".

وبدأت الحركة في منتصف أيلول بمطالب طلابية لتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتوسع لتشمل قضايا الأسعار والخدمات وممارسات الشرطة. وقالت الأمينة العامة لاتحاد الطلاب "أونيف" مانون موريه إن الشباب باتوا مضطرين إلى المفاضلة بين السكن والرعاية الصحية والغذاء.

وشملت الاعتراضات قانوناً أقرّه الجمعة يمنح عناصر إنفاذ القانون حماية أكبر عند استخدام أسلحتهم. وبحسب حصيلة لوكالة "فرانس برس"، استندت إلى شهادات ومحامين وسجلات منظمات غير حكومية، أُصيب ما لا يقل عن 31 شخصاً بجروح خطيرة على أيدي منذ بدء الاحتجاجات، من دون صدور حصيلة رسمية.

وامتدت المسيرات من ليل إلى مرسيليا وليون، وشهد بعضها إحراق مركبات وحاويات قمامة واستخدام الشرطة المسيل للدموع. وقالت إن التحركات بدأت في أجواء "هادئة عموماً"، وبمشاركة أقل مقارنة بالأيام السابقة. (سكاي نيوز)