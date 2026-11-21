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اندلع حريق في منشأة صناعية مدنية بالبحرين مساء السبت، إثر استهداف نسبته وزارة الداخلية إلى إيران، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع أضرار مادية من دون إصابات.
وأوضحت الوزارة أن فرق الدفاع المدني تعمل للسيطرة على الحريق، بعدما كانت قد حذّرت من وجود خطر ودعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة القنوات الرسمية.
وكانت قوة دفاع البحرين قد أعلنت، الأربعاء الماضي، اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية.