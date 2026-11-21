أثار تقرير نشرته صحيفة " تايمز" بشأن احتمال ارتباط بعض السدود ومشاريع المياه بمنشآت صاروخية تحت الأرض جدلاً واسعاً، وسط تحذيرات إيرانية من أن هذه المزاعم قد تُستخدم لتبرير استهداف البنية التحتية الحيوية في البلاد.

وبحسب تقرير نشره موقع "Responsible Statecraft"، فإن بشأن السدود الإيرانية يتجاوز مسألة طبيعة استخدامها، إلى مخاوف من توسيع نطاق الأهداف العسكرية لتشمل منشآت مدنية، في ظل التهديدات الأميركية والإسرائيلية باستئناف الهجمات على .

وكان تقرير "نيويورك تايمز" قد طرح احتمال أن تكون بعض مشاريع المياه والسدود قد أُنشئت أو استُخدمت لدعم البرنامج الصاروخي ، مستنداً إلى تشابه جغرافي بين مواقع بعض السدود والمنشآت الصاروخية التي تعرضت لضربات أميركية وإسرائيلية.

لكن الصحيفة نفسها أشارت إلى أن الربط بين مشاريع المياه والبرنامج الصاروخي لا يزال افتراضياً، في ظل محدودية المعلومات المتاحة بشأن طبيعة المنشآت العسكرية الإيرانية تحت الأرض.

وأثار التقرير انتقادات من مسؤولين وخبراء، وسط مخاوف من أن يؤدي طرح هذه العلاقة إلى توفير مبررات لاستهداف منشآت المياه، التي يعتمد عليها ملايين السكان، في وقت تعاني فيه إيران أصلاً من أزمة مائية حادة.

وردّ المتحدث باسم إسماعيل بقائي على التقرير، معتبراً أن الادعاءات التي تربط السدود الإيرانية بالقواعد الصاروخية "لا أساس لها"، واتهم جهات إعلامية بمحاولة تصنيع ذرائع أمنية لتبرير استهداف البنية التحتية الحيوية.

كما حذّر الإيراني محمد باقر قاليباف من التعامل مع منشآت مدنية قرب المواقع العسكرية باعتبارها أهدافاً مزدوجة الاستخدام، قائلاً إن المنطق نفسه يمكن تطبيقه على السدود والموانئ ومحطات الكهرباء الواقعة بالقرب من القواعد الأميركية والإسرائيلية.

ويأتي هذا الجدل في ظل تهديدات أميركية متكررة بإمكانية تنفيذ ضربات جديدة على منشآت إيرانية، بعدما شهدت البلاد خلال المواجهات السابقة أضراراً طالت منشآت الطاقة والجسور والبنية التحتية، ما يثير مخاوف من توسع دائرة الاستهداف في حال تجدد الحرب.