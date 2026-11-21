أكدت استمرار التنسيق مع القيادة العامة للجيش الوطني بصورة طبيعية، نافيةً تقارير تحدثت عن سحب خبرائها العسكريين من بنغازي بسبب خلافات بين الجانبين.

وقال للإعلام المصري ضياء رشوان، في بيان الأحد، إن هذه الأنباء "عارية تماماً من الصحة"، ولا تعكس العلاقات الوثيقة والتواصل المستمر بين القاهرة والقيادة العامة.

وشدّد على مواصلة مصر دعم استقرار ووحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، داعياً إلى تحرّي الدقة وتجنّب تداول ادعاءات غير موثقة بشأن العلاقات بين البلدين.

وكان رئيس حكومة في الدبيبة ونائب للقوات المسلحة حفتر قد زارا مصر خلال الشهر الجاري.