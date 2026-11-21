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أكدت القاهرة استمرار التنسيق مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بصورة طبيعية، نافيةً تقارير تحدثت عن سحب خبرائها العسكريين من بنغازي بسبب خلافات بين الجانبين.
وقال وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان، في بيان الأحد، إن هذه الأنباء "عارية تماماً من الصحة"، ولا تعكس العلاقات الوثيقة والتواصل المستمر بين القاهرة والقيادة العامة.
وشدّد على مواصلة مصر دعم استقرار ليبيا ووحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، داعياً وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة وتجنّب تداول ادعاءات غير موثقة بشأن العلاقات بين البلدين.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة ونائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية صدام حفتر قد زارا مصر خلال الشهر الجاري.