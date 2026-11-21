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تستعد المطارات البلجيكية لإلغاءات واسعة للرحلات الإثنين 23 تشرين الثاني، مع انضمام المراقبين الجويين إلى إضراب احتجاجاً على إجراءات التقشف الحكومية.
وأعلنت شركة "سكايز"، المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية، تعليق خدماتها المعنية موقتاً بين السابعة صباحاً والتاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، موضحةً أن عدد الموظفين المتوقع حضورهم لن يتيح إدارة الحركة المعتادة بأمان، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات للحالات الطارئة.
وحذّر مطار شارلروا من توقف كامل لحركة الإقلاع والهبوط في مطارات البلاد وتأثر آلاف المسافرين، فيما توقّع مطار بروكسل اضطرار شركات الطيران إلى إلغاء غالبية الرحلات المغادرة والقادمة.
ويأتي الإضراب ضمن تحركات متكررة ضد خطة رئيس الوزراء بارت دي ويفر لتوفير عشرة مليارات يورو خلال السنوات المقبلة وخفض العجز المالي. ويواصل دي ويفر مفاوضاته مع شركائه لإقرار ميزانية جديدة، بعدما رفض الملك فيليب استقالته التي قدّمها إثر تعثّر الاتفاق داخل الائتلاف.