تستعد المطارات البلجيكية لإلغاءات واسعة للرحلات الإثنين 23 تشرين الثاني، مع انضمام المراقبين الجويين إلى إضراب احتجاجاً على إجراءات التقشف الحكومية.

وأعلنت شركة "سكايز"، المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية، تعليق خدماتها المعنية موقتاً بين السابعة صباحاً والتاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، موضحةً أن عدد الموظفين المتوقع حضورهم لن يتيح إدارة الحركة المعتادة بأمان، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات للحالات الطارئة.

وحذّر مطار شارلروا من توقف كامل لحركة الإقلاع والهبوط في مطارات البلاد وتأثر آلاف المسافرين، فيما توقّع اضطرار شركات الطيران إلى إلغاء غالبية الرحلات المغادرة والقادمة.

ويأتي الإضراب ضمن تحركات متكررة ضد خطة رئيس الوزراء لتوفير عشرة مليارات خلال السنوات المقبلة وخفض العجز المالي. ويواصل دي ويفر مفاوضاته مع شركائه لإقرار ميزانية جديدة، بعدما رفض استقالته التي قدّمها إثر تعثّر الاتفاق داخل الائتلاف.