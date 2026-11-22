وصلت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية في ، لتتولى مهمة الانتشار التي كانت تنفذها حاملة الطائرات "يو إس إس "، في إطار تبديل القطع البحرية الأميركية الموجودة في المنطقة.

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا وور زون" العسكري، دخلت مجموعة "ثيودور روزفلت" الضاربة نطاق عمليات الأسطول الخامس الأميركي والقيادة المركزية، بعدما غادرت سنغافورة في 8 تشرين الثاني، وعبرت مضيق ملقا، لتصل إلى المنطقة في 15 تشرين الثاني تقريباً. ورافقتها خلال عبور المضيق المدمرة "يو إس إس ديكاتور" والطراد الصاروخي "يو إس إس تشوسين"، فيما كانت المدمرة "يو إس إس بول هاميلتون" تتحرك شرقاً في بحر الجنوبي.

وتزامن وصول "روزفلت" مع وجود حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" في المنطقة، إلى جانب "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، ما رفع لفترة وجيزة عدد حاملات الطائرات الأميركية الموجودة في الشرق الأوسط إلى ثلاث، قبل مغادرة مجموعة "جورج واشنطن" المنطقة، بعدما شوهدت أخيراً قبالة في موقع لم يُكشف عنه.

وبذلك، بقيت حاملتا طائرات أميركيتان في نطاق عمليات القيادة المركزية، هما "ثيودور روزفلت" و"جورج إتش دبليو بوش"، فيما لم يتغير مستوى انتشار حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة بعد عملية التبديل.

وكانت "جورج واشنطن" قد غادرت ميناء يوكوسوكا الياباني في 23 أيار في دورية اعتيادية غرب المحيط الهادئ، قبل تحويل مسارها إلى نطاق القيادة المركزية في آب، لتخلف حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن". وبحسب التقرير، أمضت الحاملة 181 يوماً في الانتشار، أي نحو ضعف مدة الدورية المعتادة التي تبلغ ثلاثة أشهر.

وخلال فترة التداخل بين الحاملات الثلاث، ضمت الأجنحة الجوية التابعة لها عشرة أسراب من مقاتلات "إف/إيه-18 إي/إف سوبر هورنت"، وسربين من مقاتلات "إف-35 سي لايتنينغ 2"، وثلاثة أسراب من طائرات الحرب الإلكترونية "إي إيه-18 جي غرولر". وتحمل كل من "جورج واشنطن" و"ثيودور روزفلت" سرباً من مقاتلات "إف-35 سي"، فيما تقتصر الطائرات التكتيكية التي تستطيع "جورج إتش دبليو بوش" تشغيلها على "سوبر هورنت" و"غرولر".

وأشار التقرير إلى أن الحصار الأميركي للموانئ والمدن الساحلية لا يزال قائماً، لافتاً إلى أن القوات الأميركية عطّلت في 7 تشرين الثاني سفينة الشحن "إم في هدى" التي ترفع علم سانت كيتس، في خليج عُمان، باستخدام ذخائر دقيقة، لتكون السفينة الخامسة التي يجري تعطيلها منذ ، والأولى منذ نحو شهر. كما أعادت القوات الأميركية توجيه نحو 150 سفينة أخرى.

وأضاف أن استأنفت الهجمات على قواعد أميركية في المنطقة بين 13 و17 تشرين الثاني، فيما قالت القيادة المركزية إن المقذوفات جرى اعتراضها من دون تسجيل أضرار أو إصابات. وردّت القوات الأميركية، الثلاثاء، بضرب أهداف في قشم.

وفي ما يتعلق بحاملة الطائرات "جورج إتش دبليو بوش"، أفاد التقرير بأنها لا تزال في المنطقة، بعدما أمضت 234 يوماً في الانتشار منذ مغادرتها نورفولك في 31 آذار. ونقل عن مسؤولين في البحرية الأميركية أنهم طلبوا من عائلات أفراد طاقمها الاستعداد لاحتمال استمرار المهمة لمدة تصل إلى 12 شهراً.

كما أشار التقرير إلى أن البحرية الأميركية تستعد لإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" لتحل محل "بوش" في مرحلة لاحقة، وفق جدول زمني متوقع في مطلع عام 2027.