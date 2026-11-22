تتزايد المخاوف الأوروبية من انعكاسات التقارب بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ظل طرح موسكو توسيع أي اتفاق محتمل بشأن أوكرانيا ليشمل الترتيبات الأمنية في القارة، ومواقف أميركية توحي بالانفتاح على هذا الطرح. وفي المقابل، يثير صعود أحزاب اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية تساؤلات بشأن مستقبل الدعم لأوكرانيا وموقف الحكومات المقبلة من العلاقة مع .

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "الغارديان"، يرى المعلّق في الشؤون الدولية ستيف بلومفيلد أن التقارب بين وبوتين يشكل تهديداً لمستقبل أوروبا، محذراً من أن الخطر لا يقتصر على المفاوضات المتعلقة بالحرب الأوكرانية، بل يمتد إلى احتمال إعادة النظر في الترتيبات الأمنية للقارة من دون مشاركة الدول المعنية في تقرير مصيرها.

ويستند المقال إلى تجربة إستونيا، التي عاشت تحت الاحتلال السوفياتي لمدة 51 عاماً، ولا تزال تواجه، بحسب وزير خارجيتها مارغوس تساخكنا، تدخلات سياسية وحملات دعائية وهجمات إلكترونية وهجينة روسية. ويعتبر الوزير أن عضوية بلاده في وحلف شمال الأطلسي، ولا سيما الحلف، هي الضمانة الأساسية لاستقلالها.

ويشير بلومفيلد إلى أن بوتين لطالما عارض توجه دول أوروبا الوسطى والشرقية، التي كانت خاضعة للنفوذ السوفياتي أو ضمن حلف وارسو، نحو الانضمام إلى "الناتو"، معتبراً أن هذا التوجه يشكل عملاً عدائياً. ويرى الكاتب أن هذا الموقف يتجاهل حق تلك الدول في اختيار ترتيباتها الأمنية، خصوصاً أنها تسعى إلى تجنب تكرار تجارب الغزو والاحتلال التي تعرضت لها.

مفاوضات تتجاوز أوكرانيا

ويلفت المقال إلى أن ترامب أصبح، منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، حليفاً سياسياً مهماً لبوتين، مشيراً إلى تقارب في نظرتهما إلى أوروبا، وإلى اعتقادهما بأن القوى الكبرى يحق لها فرض نفوذها على مناطق تعتبرها ضمن مجالها الحيوي.

وفي هذا السياق، يوضح أن بوتين يسعى إلى توسيع المفاوضات التي يقودها جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لتشمل أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا وحدها. وتشمل المطالب الروسية انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي وقواعده إلى حدود عام 1997، وهو ما قد يحرم 16 دولة عضواً في الحلف من الدعم الخارجي، ويترك دول البلطيق، ومنها إستونيا، من دون مظلة الدفاع الجوي للحلف، وفق المقال.

كما يطالب بوتين بريطانيا وفرنسا باستبعاد استخدام أسلحتهما النووية لحماية أي دولة أوروبية أخرى، معتبراً أن أي اتفاق بشأن أوكرانيا يجب أن يكون جزءاً من تفاهم أوسع حول أمن القارة.

ويرى الكاتب أن ترامب أبدى اهتماماً بهذا الطرح، بعدما تحدث الأسبوع الماضي عن اتفاق كبير قد يشمل أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فقط. ويعتبر المقال أن هذا التوجه يثير قلق ، خصوصاً أن دول القارة بقيت إلى حد كبير خارج المفاوضات المتعلقة بالحرب لأكثر من عام، رغم أن نتائجها ستؤثر مباشرة في أمنها.

اليمين المتطرف في قلب المعادلة

ولا يحصر بلومفيلد المخاطر في التفاهمات بين وموسكو، بل يربطها أيضاً بالتحولات السياسية داخل أوروبا، محذراً من احتمال وصول أحزاب يمينية متطرفة أو متشددة إلى الحكم، أو مشاركتها في ائتلافات حكومية، في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويشير إلى أن قادة هذه الأحزاب يتبنون مواقف متعاطفة مع بوتين أو تنتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مستعرضاً مواقف عدد منهم من الحرب والمساعدات المقدمة لكييف.

ففي فرنسا، تقول مارين لوبان إنها ستنهي المساعدات المالية لأوكرانيا خلال ستة أشهر من توليها الرئاسة، كما رفضت دعوة من زيلينسكي لزيارة كييف. ويذكّر المقال بأن لوبان كانت قد التقت بوتين سابقاً، وأن صورة المصافحة بينهما ظهرت على منشورات حملتها الانتخابية عام 2022، قبل أن تصبح هذه الصورة عبئاً سياسياً بعد اندلاع الحرب.

وفي ألمانيا، يشير الكاتب إلى مواقف أليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، التي تعارض استمرار الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، وتشكك في ديمقراطيتها، كما تؤكد ضرورة أخذ المصالح الأمنية الروسية في الاعتبار.

أما في إيطاليا، فيلفت المقال إلى أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني كانت من أبرز الداعمين لأوكرانيا، لكنها تواجه منافساً من اليمين المتطرف هو روبرتو فاناتشي، الذي يتبنى مواقف أقرب إلى مواقف حزب "البديل من أجل ألمانيا" بشأن الحرب، وأبدى تفضيلاً لبوتين على زيلينسكي.

وفي بريطانيا، يتناول المقال مواقف نايجل فاراج، الذي سبق أن عبّر عن إعجابه ببوتين، واتهم الغرب باستفزاز روسيا ودفعها إلى الحرب، كما انتقد زيلينسكي، ووصف أوكرانيا بأنها من أكثر الدول فساداً، مشيراً إلى أن حكومة يقودها حزبه ستعيد النظر في المساعدات لكييف.

محاولة أوروبية لمنع تعطيل الدعم

وفي مواجهة هذه التحولات، ينقل المقال عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعهده بعرقلة الموازنة الأوروبية المقبلة لسبع سنوات ما لم تتضمن حزمة دعم كبيرة لأوكرانيا. كما يقترح إخضاع قرارات الإقراض المستقبلية لنظام التصويت بالأغلبية المؤهلة بدلاً من الإجماع، بما يقلّص قدرة دولة واحدة، مثل فرنسا في حال وصول لوبان إلى الرئاسة، على تعطيل حزمة مساعدات أوروبية.

ويحذر المقال من أن الدعم الشعبي لأوكرانيا قد يتراجع بفعل أزمة غلاء المعيشة في أنحاء القارة، ناقلاً عن الإستوني أن الحلول المبسطة قد تؤثر في الناخبين، وأن الانتخابات في فرنسا وألمانيا قد تعيد تشكيل المشهد بصورة جوهرية.

ويخلص بلومفيلد إلى أن مستقبل أوروبا يتحدد على جبهات القتال في أوكرانيا، وعلى طاولات المفاوضات، وكذلك في صناديق الاقتراع، معتبراً أن الخطر الأكبر يتمثل في وصول قادة أوروبيين يتبنون التوجهات التي يطرحها ترامب وبوتين.