تتجه إلى تصنيع مسيّرات هجومية أوكرانية على أراضيها، بموجب اتفاق جديد بين لندن وكييف يهدف إلى زيادة إنتاج هذه الأنظمة وتوسيع قدرات القوات على استهداف مواقع عسكرية روسية، بما فيها أهداف تقع في عمق الأراضي الروسية.

وأعلنت الأوكرانية أن يفهين خمارا ووزير الدفاع ويس ستريتنج وقّعا، في 21 تشرين الثاني، اتفاقات لإطلاق مشاريع إنتاج مشتركة تشمل مسيّرات متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى، على أن يجري تصنيعها في بريطانيا بتمويل بريطاني، ثم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "كييف إندبندنت"، يأتي الاتفاق في إطار حزمة دعم عسكري بريطانية تتجاوز قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 654 مليون دولار، أُعلن عنها الشهر الماضي. وتشمل هذه الحزمة تمويل إنتاج المسيّرات وتطوير قدرات العسكرية.

وتُستخدم تسمية "الضربات متوسطة المدى" للإشارة إلى المسيّرات القادرة على الوصول إلى أهداف تبعد نحو 35 كيلومتراً عن خط ، وصولاً إلى بداية نطاق الضربات العميقة، الذي يبدأ عند نحو 300 كيلومتر. أما المسيّرات بعيدة المدى، فتستخدمها أوكرانيا بصورة منتظمة لاستهداف مواقع داخل الأراضي الروسية.

ولم تكشف السلطات الأوكرانية أو عن تفاصيل إضافية بشأن أنواع المسيّرات التي سيشملها الاتفاق، أو حجم الإنتاج المتوقع، أو موعد بدء التصنيع والتسليم.

وقال خمارا إن المشاريع الجديدة ستعزز قدرات البلدين وتسرّع تطوير الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أن أوكرانيا تمتلك حلولاً دفاعية أثبتت فعاليتها وخبرة ميدانية في مواجهة القوات الروسية، فيما تتيح القدرات التصنيعية البريطانية توسيع إنتاج الأنظمة المجربة وتسليمها إلى القوات الأوكرانية بوتيرة أسرع.

ويأتي الاتفاق استكمالاً لتفاهم توصل إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني آنذاك كير ستارمر في حزيران 2025، بشأن الإنتاج المشترك للمسيّرات.

وكانت لندن قد أعلنت في تشرين الثاني عن حزمة دعم عسكري واسعة لأوكرانيا، تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه إسترليني لعام 2027، تتضمن 500 مليون جنيه لتعزيز القدرات العسكرية، بينها أنظمة دفاع جوي ومسيّرات ورادارات ومعدات أخرى.

وقبل أيام من الاتفاق الجديد، أعلنت بريطانيا أيضاً أنها سترسل مزيداً من صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ"، في خطوة تهدف إلى دعم قدرة كييف على استهداف مواقع عسكرية في عمق .