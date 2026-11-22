فرض الأميركي بيت هيغسيث قيوداً جديدة على العلاقات الدفاعية بين وكندا، بموجب مذكرة سرية وُزّعت الأسبوع الماضي، في خطوة من شأنها زيادة التوتر بين البلدين، وفق تقرير نشرته صحيفة " بوست".

وبحسب التقرير، لا توضح التوجيهات الجديدة بصورة كاملة طبيعة القيود المفروضة على التفاعل بين الجيشين، لكنها تستهدف بصورة خاصة تقليص اللقاءات والأنشطة غير الرسمية بين العسكريين والكنديين، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الأكاديمية، ما قد يتطلب الحصول على إذن مسبق.

ونقل التقرير عن السيناتور الأميركي مايك راوندز قوله إن المذكرة لا تُحدث تغييرات جوهرية في الأنشطة الرسمية، لكنها تشير بصورة غير مباشرة إلى ضرورة الحد من الأنشطة الاجتماعية والتواصل غير الرسمي من دون موافقة.

وأشار راوندز إلى أن هذه التوجيهات تبدو مرتبطة بالضغوط الأميركية على كندا لزيادة إنفاقها الدفاعي. وكان الوزير الكندي للدفاع ديفيد ماكغينتي قد قال إنه علم بالمذكرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم أن راوندز أشار إلى أنها أُعدّت قبل أشهر وجرى توقيعها مؤخراً.

وأكد ماكغينتي أن العمل بين البلدين سيستمر بصورة طبيعية، قائلاً: "بالنسبة إلينا، الأمور تسير كالمعتاد".

وفي المقابل، أوضح المتحدث باسم الأميركية شون بارنيل أن الوزارة تعطي الأولوية لفرص التعاون التي تعزز الدفاع عن البلدين والمنطقة المشتركة، مع دعم قدرة كندا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي.

ولا تشمل القيود الجديدة تبادل المعلومات الاستخباراتية الدفاعية، أو التعاون بين البلدين ضمن حلف شمال الأطلسي، أو من خلال قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية "نوراد"، التي تجمع القوات الأميركية والكندية.

ويشارك البلدان أيضاً في تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي، إلى جانب بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا. لكن مسؤولاً أميركياً أشار، وفق ما نقلته "واشنطن بوست"، إلى أن تبادل المعلومات بين واشنطن وشركائها تراجع خلال العام الماضي عبر عدد من المنصات، من دون وجود إعلان رسمي عن تغيير في آليات تبادل المعلومات مع كندا.

وتأتي هذه التطورات في ظل خلافات متصاعدة بين إدارة الرئيس الأميركي وأوتاوا، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألومنيوم وسلع كندية أخرى، إلى جانب تصريحات المتكررة بشأن ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين.

وكان ترامب قد جدد انتقاده لكندا يوم الجمعة، معبّراً عن استيائه من موقفها التجاري، وقال: "لسبب ما، يشعرون بأنهم أصبحوا أكثر جرأة، ولا يمكننا السماح لهم بالاستمرار على هذا النحو".

كما واجه هيغسيث انتقادات كندية بعدما قلّل من حجم مشاركة حلفاء الولايات المتحدة في المعارك خلال الحرب في أفغانستان، مشيراً إلى أن حليفاً أو اثنين فقط شاركا في القتال الفعلي. وكانت القوات الكندية قد قاتلت إلى جانب القوات الأميركية هناك، وخسرت 158 جندياً على الأقل، فيما أُصيب نحو ألفين آخرين. (جيروزاليم بوست)