سُجّلت انفجارات وأصوات طائرات مسيّرة في مدينة بالتييسك الساحلية، بمنطقة كالينينغراد الروسية، في 21 تشرين الثاني، بالتزامن مع نشاط لأنظمة الدفاع الجوي الروسية في محيط قاعدة الأسطول البحري الروسي في بحر البلطيق، من دون تأكيد وقوع إصابات أو أضرار في المنشآت العسكرية والمرفئية.

وبحسب تقرير نشره موقع "يوروميدان برس"، أفاد سكان بسماع انفجارات ورصد تحليق مسيّرات في المدينة، فيما أظهرت مقاطع مصوّرة متداولة تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.

وتقع بالتييسك على ساحل بحر البلطيق، ضمن جيب كالينينغراد الروسي المنفصل جغرافياً عن بقية الأراضي الروسية، والمحاط ببولندا من الجنوب وليتوانيا من والشرق. وتضم المدينة البحرية الرئيسية للأسطول الروسي في بحر البلطيق، ما يمنحها أهمية عسكرية استراتيجية.

وأشار التقرير إلى أن قناة "إكسيلينوفا+" المتخصصة في رصد التطورات العسكرية أفادت بإعلان إنذار جوي في المنطقة، قبل أن تقول السلطات المحلية إن الإنذار الأول كان تدريبياً، وجاء نتيجة تحذير خاطئ عن هدف جوي قادم من جهة ليتوانيا.

لكن صفارات الإنذار دوت مجدداً بعد أقل من ساعة، بالتزامن مع ورود تقارير عن انفجارات وأصوات مسيّرات. ونشرت القناة مقاطع تُظهر نشاط الدفاعات الجوية الروسية في بالتييسك، فيما قالت مجموعة "دنيبرو أوسينت" الأوكرانية إنها حددت جغرافياً موقع التصوير في المدينة، ورجّحت أن تكون منشآت الميناء ضمن الأهداف المحتملة.

ومع ذلك، شدد التقرير على أن هذه المعلومات لم تخضع لتأكيد مستقل، وأنه لم يتم التحقق من تعرض أي منشأة عسكرية أو مرفئية لأضرار.

وفي تطور منفصل في بحر البلطيق، اندلع حريق على متن سفينة الشحن الروسية "سبارتا 2" بعد تعرضها لهجوم بمسيّرات في 21 تشرين الثاني، أثناء إبحارها من سان بطرسبورغ باتجاه كالينينغراد عبر خليج فنلندا.

وذكرت سلطات حرس الحدود الفنلندية أن السفينة فقدت قدرتها على المناورة وانجرفت إلى المياه الإقليمية الفنلندية. ونقل التقرير عن قائد حرس الحدود الفنلندي إيليا إيليين قوله إن السفينة مرتبطة بوزارة الدفاع الروسية، وقد تكون تنقل معدات عسكرية، لكن طبيعة حمولتها لم تكن مؤكدة.

وأُجلِي أفراد الطاقم من دون تسجيل إصابات، ونُقلوا إلى سفينة روسية أخرى، فيما شاركت سفن إنقاذ روسية في عمليات إخماد الحريق، مع توجه السلطات الفنلندية إلى سحب السفينة المتضررة إلى المياه الروسية.